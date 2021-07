Google ha aggiornato la sua API Pass per consentire in modo semplice e sicuro di archiviare e accedere alle tessere di vaccinazione e test Covid sui dispositivi Android. La funzione verrà inizialmente implementata negli Stati Uniti e si baserà sul supporto di operatori sanitari, governi locali o altre organizzazioni autorizzate a distribuire vaccini Covid-19. Mostrerà tutte le informazioni relative a che tipo di vaccino abbiamo assunto e da quanto tempo.

La tessera digitale potrà essere salvata sia dall’app che dal sito web del proprio medico curante, ma anche attraverso gli sms e le email che ci sono state inviate. Una volta che un utente memorizza la versione digitale della Covid Card sul proprio dispositivo, sarà in grado di accedervi tramite un collegamento sulla schermata iniziale del dispositivo, anche quando è offline o in aree con un servizio internet debole.

Covid-19, Google integra la tessera digitale per i vaccini su Android

Secondo Google la carta non avrà accesso ai nostri dati sensibili se non vedere quante volte usi la carta e in quali giorni. Inoltre non si dovrà scaricare o utilizzare l’applicazione Google Pay per utilizzare le carte e salvarle. È stata progettata pensando alla privacy e alla sicurezza. Le informazioni sulla vaccinazione e sui test Covid dell’utente sono memorizzate sul proprio dispositivo Android. Se un utente desidera accedere a queste informazioni su più dispositivi, dovrà memorizzarle manualmente su ciascun dispositivo.

Gli utenti possono scegliere di mostrare ad altri la propria Covid Card. Le informazioni dell’utente non vengono condivise da Google e non vengono utilizzate per il targeting degli annunci. È necessaria una schermata di blocco per memorizzare una Covid Card su un dispositivo. Questo è per una maggiore sicurezza e per proteggere le informazioni personali dell’utente. Verrà richiesta la password, il pin o il metodo biometrico impostato per il proprio dispositivo Android per accedere e visualizzare la propria tessera digitale.

È bello vedere che Google sta rendendo più facile per le persone salvare il loro stato di vaccinazione digitalmente sui loro telefoni, anche se se sei effettivamente in grado di utilizzare la funzione o meno dipenderà comunque dal tuo operatore sanitario o dal governo.

Ph. Credit: Android Autority