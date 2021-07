Semi di chia, ecco alcuni effetti collaterali nascosti di questo alimento

I semi di chia sono alimenti ricchi di effetti positivi per il nostro organismo, ma possono portare anche ad alcuni effetti collaterali

I semi di chia sono semi commestibili che provengono da una pianta appartenente alla famiglia della menta, chiamata Salvia hispanica. Questi minuscoli semi scuri sono un alimento nutriente ricco di acidi grassi omega-3 e altri composti bioattivi essenziali. Il consumo di essi può offrire benefici per la salute, tra cui l’abbassamento della pressione sanguigna, la riduzione dell’infiammazione e il miglioramento della salute dell’apparato digerente.

Tuttavia, alcuni individui possono manifestare effetti collaterali se mangiano grandi quantità di semi di chia, compresi quelli con diabete, ipertensione e allergie. Troppi semi possono anche portare a problemi digestivi e anche portare ad un aumento di peso. Scopriamo di più riguardo, appunto, gli effetti negativi di questo alimento.

Gli effetti collaterali dei semi di chia

Il consumo di semi di chia può causare alcuni effetti collaterali per le persone con allergie, diabete, ipertensione o problemi digestivi. Nella letteratura scientifica sono riportati pochissimi casi di reazioni allergiche a questo alimento. In effetti, uno studio del 2019 ha scoperto quella che i ricercatori ritenevano essere la prima allergia ai semi di chia. Questo individuo ha iniziato a consumare questo ogni giorno per cercare di abbassare il colesterolo nel sangue e, dopo 3 giorni, ha manifestato anafilassi, una grave reazione allergica, dalla quale si è ripreso.

I semi di chia possono abbassare i livelli di zucchero nel sangue perché contengono alti livelli di fibre. La fibra rallenta l’assorbimento dello zucchero nell’intestino, il che aiuta a prevenire aumenti rapidi e significativi dei livelli di zucchero nel sangue. Tuttavia, per una persona con diabete, un medico calcola il dosaggio di insulina con precisione per prevenire picchi e cali di zucchero nel sangue. Se qualcuno consuma regolarmente questi semi, questo può far diminuire la glicemia a tal punto da richiedere un aggiustamento del dosaggio dell’insulina.