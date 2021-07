Secondo un recente brevetto registrato, la prossima versione del Fitbit potrebbe allontanarsi dai fitness tracker tradizionali e prendere la forma di un rivoluzionario anello intelligente. Il documento descrive un anello per la misurazione ottica dei dati biometrici, in particolare la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Questo è particolarmente interessante, perché le misurazioni della saturazione provenienti dagli anelli intelligenti sono potenzialmente più accurate di quelle provenienti da un orologio.

Quali sono le potenzialità dei nuovi anelli intelligenti

Il pulsossimetro tradizionale, che si aggancia al dito, all’alluce o al lobo dell’orecchio, emette un segnale luminoso, che attraverso la pelle e i vasi sanguigni giunge a un fotorilevatore. I globuli rossi ossigenati e deossigenati assorbono la luce in modo diverso, quindi le proprietà della luce possono rivelare i diversi livelli di ossigeno nel sangue. Questo non è possibile con un dispositivo da polso, che deve utilizzare la luce riflessa. Il sangue riccamente ossigenato riflette più luce rossa che luce infrarossa, e il sangue scarsamente ossigenato riflette più luce infrarossa che luce rossa.

I dati raccolti possono essere inviati all’app Fitbit o a un orologio Fitbit tramite Bluetooth o NFC. L’anello intelligente Fitbit sarebbe un concorrente diretto dell’Oura Ring, che misura la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la temperatura corporea notturna. Tuttavia, mentre l’Oura Ring agisce di notte, l’anello Fitbit agisce di giorno, grazie al sensore di movimento che indica i momenti più opportuni per la raccolta dei dati, ad esempio quando chi lo indossa è fermo. Rimanere fermi è importante perché il movimento causa interferenze, che hanno un notevole impatto sulla precisione.

Non vi è alcuna garanzia che l’anello Fitbit diventi realtà, ma l’azienda ha recentemente iniziato a muoversi in questo senso. Il Fitbit Luxe è già disponibile con un braccialetto in acciaio inossidabile dorato creato dal designer di gioielli Gorjana, che produce anche una vasta gamma di anelli dall’aspetto moderno.