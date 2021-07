La Netatmo Videocamera esterna Intelligente con sirena, lo dice il nome stesso, è un prodotto per esterno, senza batteria, in grado di garantire prestazioni di livello altissimo, ed in vendita ad un prezzo di listino abbastanza elevato, parliamo di circa 350 euro.

Esteticamente il prodotto è realizzato in un monoblocco in alluminio, con inserti in vetro e plastica ad elevata resistenza ai raggi UV (temperatura di funzionamento tra -20 e 50 gradi centigradi). Essendo per esterno, presenta anche certificazione d’impermeabilità HZO, nonché dimensioni superiori alla media, pari a 50 x 200 x 110 millimetri. A prima vista appare realizzato con materiali di alta qualità, robusto e decisamente ben fatto.

L’installazione è più complessa del previsto, in quanto non è un prodotto con batteria integrata (né con una normale 220V), in altre parole dovrete posizionarlo correttamente con gli attacchi di una luce da esterno, per intenderci (con scatola di derivazione). Il collegamento alla rete potrà avvenire poi tramite WiFi 802.11 b/g/n monobanda (quindi 2,4GHz), ma di base non potrà essere collegato ad una presa a muro, sarà installabile solo con i fili adeguati; se non siete sicuri di come installarlo, affidatevi ad un esperto.

Hardware e funzioni

Nella parte anteriore è stato integrato un sensore da 4 megapixel, con campo visivo di 100°, e registrazione fino a 1920 x 1080 pixel. La qualità è elevatissima, una delle migliori rese mai provate su Focustech, i dettagli con buona luminosità sono di livello superiore, come anche la gamma dinamica e la nitidezza generale. Grazie alla presenza dei sensori infrarossi sarà possibile vedere la scena in notturna fino ad una distanza di 15 metri, più che sufficiente e con qualità anche in questo caso elevatissima. La visuale non potrà essere modificata dall’applicazione, la camera non è rotante, valutate bene questo aspetto in fase di installazione.

Appena sopra si trova una comodissima, e potente, luce a LED da 12 watt; il sistema provvederà ad accenderla automaticamente quando rileverà un movimento, in modo da poter avere la visione a colori anche di sera o di notte. La luminosità non può essere regolata, ma il funzionamento è in linea con le aspettative, la potenza è soddisfacente.

L’ultima grande caratteristica della Netatmo Videocamera esterna Intelligente con sirena è proprio quest’ultima, un sistema che emetterà un suono da 105 decibel, in grado di attirare l’attenzione del vicinato, nell’eventualità in cui si dovesse verificare un’intrusione. Il volume è altissimo, una potenza quasi unica nel proprio genere.

Funzionamento e applicazione

Tutte le clip vengono salvate in locale, l’azienda infatti integra in confezione una microSD da 8GB per aiutarvi nell’avvicinamento al prodotto, dandovi comunque la possibilità di posizionare una qualsiasi microSD in vostro possesso. In aggiunta, ed è molto apprezzato, sarà possibile salvare le clip gratuitamente nel cloud, potendovi poi accedere da remoto senza dover pagare abbonamenti (cosa rara nel mercato delle camere da esterno).

La Netatmo Videocamera esterna Intelligente con sirena è inoltre dotata di intelligenza artificiale, la combinazione di algoritmo e rilevatore ad infrarossi permetterà di identificare le persone (e riconoscerne il volto), differenziandole da animali, oggetti o automobili. Il sistema ha funzionato correttamente, generando un minor numero di falsi allarmi, ed avendo la certezza di ricevere la notifica proprio solamente in caso di necessità. Quest’ultima viene inviata in pochissimi secondi, senza intervalli temporali da segnalare intercorsi tra il rilevamento e la ricezione del “messaggio”.

Come tutti i prodotti di questo tipo, anche la recensita integra un microfono a due vie, per catturare l’audio e parlare con chi si trova all’altro lato, la qualità rispecchia la fascia di prezzo di posizionamento; la resa è difatti in alta definizione, con dettaglio e nitidezza sopraffini.

L’intero sistema è gestibile direttamente dall’applicazione ufficiale, scaricabile gratuitamente per Android e iOS, dotata di interfaccia pulitissima, fresca, giovanile ed intuitiva. L’utente meno esperto riuscirà ad accedere a tutte le funzioni e personalizzazioni, con possibilità anche di scegliere quando ricevere le notifiche, modificando vari parametri per “cucire” il funzionamento della Netatmo Videocamera esterna Intelligente con sirena in base alle proprie esigenze.

Netatmo Videocamera esterna Intelligente con sirena: conclusioni

In conclusione la Netatmo Videocamera esterna Intelligente con sirena è un best buy, un prodotto da consigliare all’utente consapevole, non alla ricerca dell’IP camera cinese da acquistare su Amazon, né convinto delle principali rivali di casa Arlo. Il prezzo è altissimo, lo ammettiamo, ma la qualità offerta, le funzioni, i materiali utilizzati e la possibilità di salvare le clip sul cloud senza costi aggiuntivi, sono aspetti da non sottovalutare. L’unico handicap? forse la registrazione in 4K, sarebbe stato il coronamento di un prodotto comunque veramente eccellente.