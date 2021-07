State cercando un’ottica con lunghezza focale fissa, ed attacco E-Mount per la vostra Sony, ideale per i ritratti, ma non volete spendere troppo? siete nel posto giusto. La Sony FE 85mm F1.8 può fare al caso vostro, dato l’attuale street price su Amazon di soli 449 euro.

Esteticamente il prodotto non differisce particolarmente dalle classiche ottiche Sony, ha una copertura in plastica di buona qualità, non è possibile attendersi la stessa qualità costruttiva della serie G Master, ma possiamo ritenerci più che soddisfatti per il rapporto qualità/prezzo proposto. Le dimensioni sono ridotte, infatti misura solamente 78 x 82 millimetri, con un peso di 371 grammi; è la soluzione ideale per l’utilizzo in mobilità, non appesantisce particolarmente la vostra camera, mantenendola altamente portabile. Il grip è ottimo, non rischierete di perdere la presa nemmeno con le mani bagnate, data anche la resistenza alla polvere e alla umidità.

Sull’obiettivo, essendo ad ottica fissa, non sono stati integrati troppi pulsanti o funzioni, troviamo la ghiera per la messa a fuoco (molto ampia, copre quasi la metà del prodotto), con il pulsante di switch tra manuale e autofocus, per finire con un altro tasto completamente personalizzabile (di base è impostato con il blocco della messa a fuoco). In confezione troverete il paraluce completamente realizzato in plastica.

Prestazioni generali

I nostri test sono stati effettuati con una Sony A7m3, in varie condizioni di luce e ambienti. L’ottica viene definita come un teleobiettivo medio a focale fissa, con rapporto d’ingrandimento massimo 0,13X ed una distanza minima di messa a fuoco di 80 centimetri. Il motore di quest’ultima è silenzioso e preciso, perfettamente in linea con le prestazioni offerte dalla camera stessa, non abbiamo notato differenze particolari rispetto all’ottica da noi utilizzata in origine.

L’angolo di visione (35 millimetri) è di 29 gradi, con apertura massima F1.8 e minima F22. Il prodotto è realizzato in 8 gruppi e 9 elementi, con l’inclusione anche di un elemento in vetro ED (Extra-Low dispersion), il quale punta a minimizzare l’aberrazione cromatica, controllando difatti l’aberrazione sferica per la generazione nitida degli effetti bokeh.

L’uso principale della Sony FE 85mm F1.8 è proprio legato ai ritratti, soluzione ideale anche per una full frame. In ogni condizione di luce si è rivelato essere fantastico, dimostrando di essere fortemente versatile, garantendo buone prestazioni per varie tipologia di ritratti. La qualità d’immagine è estremamente soddisfacente, siamo consapevoli di essere “partiti” da un’ottima fotocamera, ma necessita di un sostegno importante per riuscire a raggiungere livelli elevati.

Gli scatti con apertura F1.8 si sono rivelati essere molto nitidi, sopratutto al centro dell’inquadratura, il discorso cambia leggermente allontanandosi, ma non avremmo potuto sperare in meglio. Il consiglio, per raggiungere un buon compromesso tra nitidezza e ampiezza, è di scattare attorno a F4.

Gli sfocati, o effetti bokeh, sono veramente morbidi, e facilitati anche dalla conformazione dell’apertura, circolare a 9 lamelle, la quale favorisce la sfocatura delle aree non effettivamente messe a fuoco. L’autofocus presenta un doppio motore lineare, senza ingranaggi, con velocità e stabilità in linea con le prestazioni garantite dalla camera, ed anche abbastanza silenzioso.

Infine, essendo un’ottica con lunghezza focale elevata, porta ad una distanza di messa a fuoco di 80 centimetri, non riuscirete in nessun modo a scattare più vicino, di conseguenza valutate bene l’acquisto, in relazione alle vostre necessità.

Sony FE 85mm F1.8: conclusioni

In conclusione il Sony FE 85mm F1.8 è l’obiettivo consigliato per gli utenti che vogliono realizzare eccellenti effetti bokeh, impreziositi da una nitidezza superiore alla media e da distorsioni relativamente ridotte. Il rapporto qualità/prezzo non poteva essere migliore, chiaramente la differenza con un G Master è notevole (ma costano almeno 3 volte tanto), acquistatelo ad occhi chiusi se volete spendere poco e godere di una eccellente qualità generale.