Windows 11, la “schermata della morte” passerà da blu a nera

La cosiddetta schermata blu della morte (BSoD) di Microsoft diventerà nera nel nuovo sistema operativo Windows 11, secondo quanto detto dai programmatori che hanno avuto accesso anticipato ai software. La schermata viene visualizzata quando gli utenti hanno un problema sul proprio computer, spesso richiedendo un riavvio. Uno sfondo nero sostituirà il blu, in corrispondenza delle schermate di accesso e spegnimento nel nuovo sistema. Scopriamo di più in merito a questa curiosa novità del nuovo sistema operativo ormai prossimo alla distribuzione per tutti gli utenti.

La nuova BSoD di Windows 11

Il BSoD consente ai professionisti IT di diagnosticare problemi di hardware e memoria. Di solito include informazioni e dati che possono aiutare ad analizzare quale problema ha causato la visualizzazione dello schermo. Nel 2016 è stato aggiunto un codice QR che gli utenti possono scansionare per scoprire ulteriori informazioni sull’errore. Le foto della nuova schermata suggeriscono sia il codice QR che il simbolo “:(” rimarranno sulla versione nera, non passando dunque sul classico sfondo blu.

Windows 11 è stato lanciato il mese scorso e sarà disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti di Windows 10 esistenti, anche se alcuni dispositivi non sono in grado di eseguire il nuovo sistema, che richiede un minimo di 64 gigabyte di spazio di archiviazione e 4 gigabyte di RAM. E’ importante inoltre ricordare che l’azienda statunitense ha già deciso che chiuderà Windows 10, quindi senza più nessuna patch di sicurezza, nel prossimo 2025.