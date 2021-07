Amazon ha recentemente rinnovato la propria offerta di Echo Show lanciando vari modelli molto interessanti, tra questi troviamo il nuovo Amazon Echo Show 5 (2a gen), in vendita nel periodo ad un prezzo di listino che si aggira attorno agli 84,99 euro.

Esteticamente il prodotto ha dimensioni ridotte, raggiungendo 148 x 86 x 73 millimetri, con un peso che non supera i 410 grammi. E’ realizzato quasi interamente in plastica, con una copertura in tessuto sull’altoparlante (come avviene per i prodotti di questo tipo); da ammirare l’attenzione al riciclo posta dall’azienda, il 30% è di plastica riciclata, la percentuale sale al 100% per il tessuto e l’alluminio impiegati.

Disponibile in colorazione nera, non si sporca facilmente, né trattiene troppo le impronte. E’ leggermente più compatto della generazione precedente, i materiali utilizzati appaiono essere di buona qualità, rendendolo resistente ed affidabile. L’Amazon Echo Show 5 (2a gen) non integra una batteria, dovrà essere sempre collegato alla presa a muro, nella parte posteriore è difatti posizionato il connettore apposito, affiancato da un microUSB.

1 di 4

Hardware e specifiche

Il fulcro centrale del prodotto è rappresentato da un ampio display IPS LCD da 5,5 pollici, completamente touchscreen. I colori sono buoni e precisi, gli angoli di visione purtroppo fortemente ridotti, dato il suo essere IPS LCD, la risoluzione è sufficiente, con dettagli abbastanza precisi. Il touchscreen purtroppo è poco reattivo, il sistema fatica a ricevere gli input, o meglio ha una latenza notevole dal momento in cui viene toccato il pannello, a quello in cui attuerà la richiesta dell’utente. La luminosità viene gestita in automatico grazie al sensore anteriore, raggiunge un livello massimo più che sufficiente.

La connettività è garantita dal WiFi 802.11 ac dual band, nonché dalla possibilità di inviare la musica tramite bluetooth 5.0. L’altro componente fondamentale è la camera anteriore, qualità raddoppiata rispetto alla precedente generazione, infatti raggiunge 2MP. La resa è in linea con le aspettative, risulta essere discreta, con dettagli e nitidezza sufficienti, difficoltà nelle riprese con scarsa luminosità, e niente di più. Apprezzatissima la possibilità di oscurarla fisicamente, spostando la piccola levetta superiore (privacy sicura al 100%).

Sempre superiormente si trovano i pulsanti per il volume, il mute e due microfoni. Il sistema riesce a catturare perfettamente la vostra voce in ogni condizione, anche con musica al 100%, fino ad una distanza di circa 10 metri sarà perfettamente in grado di comprendere ciò che avete detto. Funzionamento molto buono.

Sotto il cofano è stato integrato un processore MediaTek MT8163, lo stesso componente del modello precedente, e purtroppo si vede. L’Amazon Echo Show 5 (2a gen) è abbastanza lento e compassato, è poco reattivo, non è fluido e ci vuole parecchia pazienza nell’apertura delle applicazioni o nello spostamento tra i menù.

Funzioni e qualità audio

Le funzioni effettivamente raggiungibili con l’Amazon Echo Show 5 (2a gen) sono sempre le stesse, già viste anche sui classici Amazon Echo, ovviamente presenta Alexa Integrato, con possibilità di effettuare videochiamate, attivare routines, controllare la domotica, ascoltare la musica su Spotify, Amazon Music o Apple Music, oppure avviare video su Amazon Prime Video, Netflix e YouTube (in questo caso tramite browser).

Molto interessanti sono le funzioni sveglia e cornice digitale. Nel primo caso è stata aggiunta Alexa Sunrise, ovvero il dispositivo simulerà il sorgere del sole con variazione della luminosità e delle tonalità dei colori direttamente sullo schermo. Nel secondo, invece, l’Amazon Echo Show 5 (2a gen) si trasformerà in una cornice digitale, in quanto sarà possibile collegare l’account Amazon Photos e mostrare sul display tutte le immagini personali (quando non lo si sta utilizzando).

Ultima, ma non per importanza, la funzione di videosorveglianza da remoto, grazie alla camera anteriore (se non disattivata fisicamente), sarà possibile trasformare il prodotto in una vera e propria IP camera da interno.

L’audio è garantito dall’altoparlante full-range da 1,65 pollici, è stato posizionato verso il basso, quindi il suono sbatte contro il piano di lavoro, diventando leggermente ovattato. Il volume massimo è sufficiente per un ambiente da 10/15 metri quadrati, non di più, i bassi non sono troppo corposi, i medi sono ben rispettati, mentre gli alti giungono leggermente troncati e distorti. La resa poteva essere migliore, ma dato il suo essere entry level, la possiamo ritenere in linea con le aspettative.

Amazon Echo Show 5 (2a gen): conclusioni

In conclusione Amazon Echo Show 5 (2a gen) è un prodotto da acquistare subito, ancora meglio se in offerta, nel caso in cui vogliate avvicinarvi al mondo degli Echo Show con display, e non abbiate troppo spazio dove posizionarlo. Le funzioni ed il display sono sicuramente sufficienti per godere di un’esperienza più che buona, la resa audio poteva essere migliore, ma nel complesso lo possiamo ritenere il giusto compromesso nel rapporto qualità/prezzo.

Di seguito trovate la nostra videorecensione con i test audio.