Gli utenti di WhatsApp sanno distinguere un singolo segno di spunta da un doppio segno nei messaggi, questo denota infatti un messaggio che viene inviato e poi letto dal destinatario. Tuttavia, WABetaInfo ha segnalato di recente un insolito screenshot che mostrava non due, ma ben quattro segni di spunta su un messaggio. Ovviamente essendo qualcosa di inusuale ha attirato immediatamente l’attenzione del popolo del web che ha incominciato ad investigare sul misterioso avvenimento.

Fake news o bug?

Non troppo tempo fa era stata divulgata una notizia simile che mostrava però tre segni di spunta, ma questa si è poi rivelata una fake news. Questo nuovo screenshot è quindi stato subito messo in dubbio, ma per alcuni si tratta di un evento genuino causato probabilmente da un bug momentaneo.

Per il momento il caso rimane ancora irrisolto purtroppo poiché non c’è nessun dato certo che attesta che sia un effettivo bug, ma non c’è nemmeno conferma che sia davvero una fake news anche questa. Di certo i commenti non aiutano ad eliminare il dubbio; “Oltre all’agenzia criminale locale, anche l’FBI e l’Interpol hanno letto il messaggio”, ha scritto scherzosamente un utente su Twitter.

Ph. Credit: WABetaInfo