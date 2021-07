Very Mobile sulla bocca di tutti in questi giorni grazie al lancio di un’iniziativa molto interessante. Stiamo parlando, ovviamente, di GIGA X2. Grazie a questa, ogni cliente dell’operatore, nuovo e vecchio, ha diritto a 2 mesi di Giga doppi in base a quelli contenuti nella propria tariffa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che Very Mobile lancia iniziative mozzafiato come GIGA X2. La cosa bella questa volta, è che i Giga doppi si applicano a tutte le tariffe del catalogo dell’azienda. Gli utenti, quindi possono arrivare ad avere fino a 400 GB mensili!

Very Mobile: mai a corto di Giga con GIGA X2

Tutti i già clienti Very Mobile hanno ricevuto, negli scorsi giorni, la notizia. Le loro tariffe hanno ora il doppio dei Giga iniziali per 2 mesi consecutivi! Ma non finisce qui, come abbiamo già detto, anche coloro che decidono di passare a Very Mobile hanno diritto ai loro 2 mesi di Giga doppi. Le tariffe disponibili sono molte e adatte a tutte le esigenze. Il quantitativo di Giga (già raddoppiati) compreso varia tra i 100 e i 200. Un vero affare considerando che quasi tutte le tariffe disponibili sono sotto i 10 euro mensili.

GIGA X2 si attiva automaticamente sia per i vecchi clienti che per quelli nuovi. Nel caso di questi ultimi, il termine ultimo per passare all’operatore virtuale e usufruire della promozione è il 31 agosto 2021. Al termine dei due mesi di promozione, GIGA X2 si disattiva automaticamente. Per tutti i dettagli sulle tariffe aderenti alla promozione, vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Verymobile.it