Com’è già noto a tutti, il nostro mondo è in continuo cambiamento e sviluppo tecnologico, ma dobbiamo chiederci se questo sviluppo sia un aspetto positivo o negativo. Innanzitutto analizziamo la parola “tecnologia” per capire di cosa si tratta esattamente. Questa parola viene utilizzata per indicare il progresso che l’uomo ha fatto sin dall’antichità per cercare di semplificare la propria vita, attraverso la creazione di nuovi attrezzi. Anche se non ha avuto sempre le risorse necessarie, l’uomo è riuscito sempre ad andare avanti facendo nuove scoperte e progressi notevoli. Questi di certo hanno avuto effetti positivi sulle persone, migliorando il loro stile di vita e allo stesso tempo non erano dannosi.

Iniziamo a parlare adesso degli effetti che la tecnologia ha sulla società, questo argomento essendo causa di molte discussioni accese su diversi siti online. La tecnologia attuale ha avuto effetti positivi in molti campi come ad esempio quello della medicina, con l’invenzione di nuovi macchinari per facilitare gli interventi.

Social media cambiano la tecnologia

Ormai viviamo in un mondo dove siamo distanti da un semplice “click” per ottenere quello che noi desideriamo. Questo si realizza facilmente tramite i nostri smartphone, tablet, computer e altri dispositivi elettronici che noi abbiamo a disposizione. Basta un click per sentire e vedere le persone a noi care, ma che purtroppo non ci possono essere vicine e tutto questo in tempo reale. Infatti questo è possibile dato che negli ultimi due decenni, i social media e la tecnologia si sono evoluti enormemente. Ognuno ha aiutato l’altro ad evolversi in modi unici. Questi progressi tecnologici hanno permesso alle persone di interagire con i social media sul proprio smartphone e computer. Tutto questo permette ora alle persone di essere connesse ovunque vadano perché tutti hanno uno smartphone in tasca o in borsa.

I social media hanno cambiato la tecnologia da diversi punti di vista, uno di questi essendo appunto la comunicazione, si è abituati a scrivere un messaggio che parlare al telefono. Uno dei maggiori lati positivi dei social media è che non è mai stato così facile fare amicizia. Solo pochi decenni fa era piuttosto difficile entrare in contatto con la gente, a meno che una persona non fosse il tipo eccessivamente estroverso in grado di iniziare una conversazione con chiunque ad una festa o ad un evento. L’avvento degli smartphone ha contribuito a cambiare questo, connettendo le persone in un modo nuovo, quindi con l’aiuto dei social è diventato più facile iniziare a conoscere delle persone nuove e parlarci senza essere nervosi.

Videogiochi, parte della tecnologia

Un’altra parte della tecnologia sono i videogiochi, i loro effetti sono soggetto di molte controverse, anche se ci sono diversi effetti positivi. Innanzitutto aiuta la vista, certo questo accade se non si sta per 10 ore consecutive davanti ad uno schermo.

Le persone che giocano sono in grado di vedere gli oggetti più chiaramente negli spazi ingombrati grazie alla migliore risoluzione spaziale. Sono in grado di addestrare il loro cervello a vedere i dettagli più piccoli, perché in ogni gioco quei dettagli si sono rivelati importanti. Inoltre questo aiuta anche ad essere più concentrati, oltre che ad essere più attenti ai dettagli, perchè nella maggior parte dei videogiochi ci sono prove da eseguire, con diversi ostacoli da passare per arrivare alla fine e vincere.

Ci sono videogiochi praticamente su tutto. All’inizio, le persone che hanno sviluppato questi videogiochi, si sono resi conto che potevano essere utilizzati per migliorare le capacità di lettura e matematica. Oggi esistono giochi digitali che incorporano la storia del mondo, la cucina, la politica, la chimica, l’architettura e molti altri argomenti di cui una persona potrebbe essere interessata. Come ben sappiamo non tutti i giochi digitali vengono considerati come giochi per i giovani, online si possono trovare per ogni età. Esistono infatti, anche i giochi digitali come le slot machine, che sono alcuni dei giochi più popolari nei casinò online. Tuttavia, per chiunque sia nuovo a questi giochi, possono essere un po’ complicati.

Con i videogiochi o raggiungi l’obiettivo o continui a provare, imparando dai tuoi errori man mano che avanzi fino ad arrivare alla fine. Per questo motivo, alcuni ricercatori ed educatori sostengono che i videogiochi possono insegnare alle persone a essere più sicure e a lavorare per i propri obiettivi, trattando una sconfitta come una nuova prova che deve essere superata ad ogni costo.