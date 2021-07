NTmobile, l’operatore telefonico virtuale tutto italiano ha appena deciso di lanciare una serie di offerte dedicate all’estate. Le tariffe, a tempo limitato, sono un’ottimo compromesso per coloro che vogliono la qualità senza spendere troppo. Andiamo a scoprire insieme le proposte.

Forte della copertura Vodafone, NTmobile sta diventato sempre più popolare tra gli MVNO italiani. Le nuove tariffe estive, ben 3, sono la giusta occasione per testare con mano il servizio dell’operatore. In questo articolo, andiamo ad elencarvi tutti i dettagli delle promo.

NTmobile: le 3 tariffe estive fanno risparmiare gli utenti

Le nuove tariffe estive di NTmobile si adattano perfettamente alle esigenze degli utenti. Qui di seguito, andiamo a riportarvi tutto quello che offrono:

SUMMER 21

Minuti illimitati verso mobili e fissi nazionali.

SMS illimitati verso nazionali.

40 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps.

di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps. Roaming UE fino a 4 GB.

Costo iniziale di attivazione pari a 9,99 euro.

Costo mensile della tariffa pari a 5,99 euro .

. Attivabile fino al 31 luglio 2021.

YOU & ME

Minuti illimitati verso mobili e fissi nazionali.

SMS illimitati verso nazionali.

50 GB di traffico dati su rete 4G fino a 60 Mbps.

di traffico dati su rete 4G fino a 60 Mbps. Roaming UE fino a 5 GB.

Costo iniziale di attivazione pari a 9,99 euro.

Costo mensile della tariffa pari a 7,99 euro .

. Previsto l’acquisto di 2 SIM .

. Seconda SIM con costo di attivazione e primo mese di tariffa gratuito.

Attivabile fino al 31 luglio 2021.

SPECIAL 120

Minuti illimitati verso mobili e fissi nazionali.

SMS illimitati verso nazionali.

120 GB di traffico dati su rete 4G fino a 60 Mbps.

di traffico dati su rete 4G fino a 60 Mbps. Roaming UE fino a 6 GB.

Costo iniziale di attivazione pari a 9,99 euro.

Costo mensile della tariffa pari a 9,99 euro.

Tutte e 3 le tariffe non prevedono vincoli contrattuali e includono i servizi “Ti ho cercato”, segreteria telefonica e portabilità del numero. Ricordiamo che NTmobile offre anche la possibilità di poter scegliere parzialmente il proprio nuovo numero di telefono (nel caso in cui si voglia cambiare). Le 3 offerte possono essere attivate online (LINK SITO UFFICIALE), presso i punti vendita autorizzati o chiamando il servizio clienti al 06 97628715. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: NTmobile.it