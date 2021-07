Dire che i giochi live hanno goduto di un’enorme popolarità negli ultimi anni sarebbe un eufemismo enorme. Questo settore è tra i maggiori motori della crescita del settore, portando miliardi di entrate agli operatori di casinò. Forse ancora più importante, ha colmato con successo il divario tra il gioco virtuale e quello terrestre.

Incaricati dell’atmosfera lussuosa delle sale da gioco terrestri, i casinò con croupier dal vivo portano le basi del gioco d’azzardo come la roulette e il blackjack direttamente a casa dei giocatori. Ma qual è la tecnologia avanzata che rende possibile tutto questo? Scopriamolo!

Tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri

Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) è al centro di ogni casinò con croupier dal vivo. Questa tecnologia ha preso piede all’inizio degli anni ’90. Inizialmente è stato utilizzato per la digitalizzazione di giornali e documenti cartacei. Prima dell’OCR, tutte le informazioni testuali dovevano essere digitate nuovamente e manualmente; il che, inutile dirlo, era estremamente ingombrante, impreciso e dispendioso in termini di tempo.

L’OCR ha reso possibile convertire tutti i tipi di informazioni analogiche, come immagini, testo stampato e scritto a mano, in un formato digitale. Nel contesto dei giochi da casinò dal vivo, questa tecnologia cattura tutto ciò che accade nello studio di gioco e lo trasmette agli schermi desktop o mobili dei giocatori.

I casinò dal vivo erano soliti distribuire carte speciali che contenevano codici a barre o minuscoli chip per computer che si affidavano alla tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID). Ogni carta che lascia il mazzo viene scansionata in modo che la sua denominazione e il seme fossero tradotti in dati digitali. Rispettivamente, queste informazioni sono apparse sugli schermi dei giocatori e sono state aggiornate in tempo reale.

Tuttavia, questo approccio è diventato obsoleto e oggi molti casinò dal vivo lo hanno abbandonato a favore dell’OCR. Preferiscono utilizzare software e fotocamere OCR speciali poiché questo metodo offre maggiore precisione, maggiore praticità e maggiore efficienza.

Attrezzatura per l’illuminazione

La tecnologia OCR funziona entro un breve raggio e richiede luce sufficiente per identificare con precisione gli elementi e trasmettere informazioni su di essi. Questo spiega perché gli studi dei rivenditori dal vivo utilizzano un’illuminazione speciale sui loro pavimenti. Un esempio viene dallo studio di Evolution Gaming in Lettonia.

Il fornitore del software inizialmente si affidava all’illuminazione alogena. Tuttavia, questo approccio si è rivelato inefficace perché le lampade non potevano tenere il passo con il carico di lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dello studio. Evolution Gaming ha risolto il problema eliminando gli alogeni per una configurazione di illuminazione più avanzata.

È stato fornito da Photon Beard, produttore leader di apparecchiature di illuminazione per studi televisivi e set cinematografici. Dopo una ricerca approfondita, lo studio è passato all’illuminazione fluorescente come Photon Beard Highlight 220 e le teste della lampada Photon Beard Highlight 110.

Questa inclinazione verso il pensiero innovativo e l’ingegnosità è il motivo per cui Evolution Gaming alimenta le sezioni di croupier dal vivo di alcuni dei più grandi nomi dell’industria del gioco d’azzardo, incluso il migliori siti casino.

Unità di controllo del gioco

L’unità di controllo del gioco (GCU) è un altro componente essenziale nella fornitura di soluzioni di casinò dal vivo. Questa tecnologia viene utilizzata per codificare le informazioni relative ai giochi e fornire ai croupier dal vivo un supporto visivo adeguato in modo che il gioco sia sempre fluido come il burro. La codifica avviene con l’ausilio di un apposito sensore o di uno scanner.

Traduce le informazioni sulle carte distribuite e sui numeri vincenti sulla ruota della roulette in un formato digitale. Il software elabora quindi questi dati e li riflette nell’interfaccia utente (UI). I giocatori non solo vedono i numeri vincenti o le carte giocate, ma vengono anche automaticamente avvisati dal software se le loro scommesse vincono o perdono.

Fotocamere web di fascia alta

I principali fornitori di soluzioni di casinò dal vivo come Evolution Gaming implementano più telecamere di fascia alta su ogni tavolo. Ciò consente loro di dare ai giocatori un assaggio dell’azione dal vivo da diverse angolazioni.

Ad esempio, quando un giocatore si unisce a un tavolo della roulette dal vivo, una telecamera offre una panoramica del banco che ospita il gioco, un’altra mostra un primo piano della ruota che gira mentre una terza la mostra da diverse angolazioni.

Alcuni giochi, come Live Baccarat Squeeze di Evolution, utilizzano più di 15 telecamere ad alta risoluzione in modo che i giocatori possano vedere tutte le sottili sfumature dell’azione di gioco che si verifica al tavolo.

Monitor

I monitor sono anche componenti cruciali dei giochi di casinò dal vivo. Consentono ai croupier attraenti di tenere traccia delle scommesse piazzate dai giocatori e delle loro decisioni di gioco. Con l’aiuto del monitor, il dealer può anche vedere chi si è unito all’azione dal vivo e in quale momento.

In questo modo si possono richiedere decisioni di gioco da parte degli avventori seduti perché i giocatori di solito hanno un tempo limitato per piazzare scommesse o giocare le loro mani. Inoltre, il monitor consente ai croupier di espellere dal tavolo i giocatori maleducati o che infrangono le regole.