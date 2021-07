La scienza ci dice come fare a sembrare più giovani con semplicità

La pandemia di Covid-19 ci ha sicuramente reso più stanchi, stressati e anche più vecchi, sia fuori sia dentro. Con la speranza che ormai sia un evento da potersi lasciare finalmente alle spalle, come fare a tornare i “giovani di un tempo”? “Non puoi cambiare ciò che hai avuto a che fare geneticamente, ma puoi prendere il controllo di altri fattori che ti aiuteranno a rimanere più giovane”, afferma il dott. Eugene D. Elliott di MemorialCare. Vediamo quindi quale piccolo consiglio che la scienza ci fornisce per cercare di sembrare più giovani di qualche anno.

I trucchi della scienza per sembrare più giovani

“L’esposizione cronica al sole è il fattore estrinseco più comune che influenza l’invecchiamento della pelle”, afferma il dott. Rashmi Byakodi. “La perdita di collagene è considerata la caratteristica della pelle invecchiata. Le rughe e i cambiamenti della pigmentazione sono direttamente associati al fotoinvecchiamento”. Evitare quindi di stare eccessivamente sotto il sole, specialmente quando è più caldo, e usare creme solari, sono aspetti di grande importanza per non far invecchiare la pelle.

“Lo stress è anche associato a stimoli potenzialmente dannosi, che ti fanno sembrare più vecchio”, afferma il dott. Byakodi. “Metodi di rilassamento come la respirazione profonda e la meditazione possono aiutare ad alleviare lo stress”. E’ importante quindi cercare di prendersi del tempo di relax anche per sé stessi, allontanando il lavoro e pensieri negativi il più possibile.

Infine, un altro trucco di grande importanza per sembrare più giovani e sentirsi dentro meno vecchi è dormire il giusto, ovvero almeno 7-8 ore a notte. Sarà possibile così recuperare energie per il giorno successivo, sentirsi più riposati, motivati e anche d’umore felice.