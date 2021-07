Amazon sorprende ogni giorno di più. Appena lanciare una serie di promozioni mozzafiato a tempo limitato. Trattandosi di offerte speciali, il risparmio è davvero elevato. In questo articolo, andiamo ad elencarvi quelle che sono le proposte hi-tech più interessanti.

Come già anticipato, gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: le offerte più convenienti del momento

Naixues, smartwatch fitness con display da 1.57 pollici , impermeabile con certificazione IP68, Bluetooth, compatibile con dispositivi iOS e dispositivi Android. Colorazione nera in promozione a soli 33,99 euro (possibilità di applicare coupon 5% extra nella pagina del prodotto), invece di 49,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Xiaomi Mi Smart TV P1 da 50 pollici, senza cornice, UHD, sistema operativo Android 10.0, triplo tuner, Dolby Vision, assistente Google integrato, Bluetooth, 3 porte HDMI, 2 porte USB, classe di efficienza energetica G. Colorazione nera in promo a soli 449,90 euro, invece di 599,90 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Apple MacBook Pro 2020, notebook con display da 13 pollici, performante chip Apple M1, memoria interna da 512 GB, memoria RAM da 8 GB, sistema di riconoscimento delle impronte digitali Touch ID, sistema operativo macOS, fino a 20 ore di autonomia con una sola carica. Colorazione argento in promozione a soli 1499,00 euro, invece di 1709,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Apple iPhone 12, smartphone con display OLED da 6.1 pollici, performante chip A14 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, sistema operativo iOS 14, memoria interna da 128 GB. Colorazione blu in promozione a soli 799,00 euro, invece di 989,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com