Whatsapp vuole migliorare la qualità delle foto e dei video inviati

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa ed utilizzata al mondo, sta lavorando a un’impostazione che consentirà agli utenti di aggirare più facilmente la sua incerta compressione delle immagini e inviare foto e video con la massima qualità disponibile. L’opzione “migliore qualità” si unirà probabilmente alle scelte “auto” e “risparmio dati” in una versione futura dell’applicazione, che sicuramente interesserà una grande fetta di utenti. Sembra che gli utenti alla fine avranno la possibilità di scegliere se comprimere foto e video per risparmiare sui dati, inviarli con la migliore qualità disponibile o lasciare che WhatsApp selezioni automaticamente il livello di compressione ottimale per i file.

La novità in arrivo su Whatsapp

Le impostazioni sono presenti in un aggiornamento WhatsApp presentato al programma Google Play Beta, come notato da WABetaInfo. Le opzioni probabilmente arriveranno nella prossima build di Android, anche se non è chiaro quando: sono infatti attualmente in fase di sviluppo. È probabile che le opzioni aggiuntive per la qualità dell’immagine arriveranno anche su iOS, dal momento che WhatsApp mantiene generalmente le stesse funzionalità su entrambe le piattaforme.

Questa potrebbe essere una gradita notizia per coloro che non utilizzano le app di messaggistica stock su iOS o Android e condividono spesso foto e video dei propri cari Nel frattempo, anche il supporto multi-dispositivo è in arrivo su WhatsApp, ovvero la possibilità di usare contemporaneamente più dispositivi per l’applicazione, anche se il principale, ovvero lo smartphone, non è collegato ad Internet.