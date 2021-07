Windows 10, molti utenti sono stati colpiti da un bug critico

Microsoft ha emesso un serio avvertimento all’inizio di questa settimana, dove esorta tutti gli utenti di Windows 10 a installare un aggiornamento critico, diciamo una patch di sicurezza. Questa correzione corregge il famigerato bug di PrintNightmare che ha la capacità di consentire agli hacker di assumere il pieno controllo dei PC con il difetto zero-day attivamente sfruttato dai criminali. È tutto serio, ma sembra che questo aggiornamento KB5004945 abbia causato gravi problemi ad alcuni utenti di Windows 10. Le piattaforme e i forum dei social media sono pieni di persone che si lamentano del fatto che la patch ha interrotto inoltre la connessione con alcune stampanti rendendole inutilizzabili.

Il bug che ha colpito molti utenti con Windows 10

Questo problema sembra interessare una serie di accessori con i dispositivi realizzati da Zebra i più colpiti. Un utente ha dichiarato in un post su una pagina del forum: “Tutte e 15 le mie stampanti ZT220 hanno smesso di funzionare. Siamo il più grande grossista di pesce delle Hawaii e questo è stato un vero incubo oggi, così stupido”.

Microsoft ha ora confermato che il problema esiste e sta implementando una soluzione, ma afferma che potrebbero essere necessarie almeno 24 ore prima che gli utenti con Windows lo ricevano sui propri PC. Come spiega Microsoft: “Esiste una vulnerabilità legata all’esecuzione di codice in modalità remota quando il servizio Windows Print Spooler esegue in modo improprio operazioni sui file con privilegi. Un utente malintenzionato che riesca a sfruttare questa vulnerabilità potrebbe eseguire codice arbitrario con privilegi di SISTEMA. Un utente malintenzionato potrebbe quindi installare programmi, visualizzare, modificare o eliminare i dati o creare nuovi account con diritti utente completi.”