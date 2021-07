Dopo mesi di rumors e teorie a riguardo, gli iPhone 13 stanno per diventare realtà. Nelle scorse ore, il noto sito MacRumors ha pubblicato online le foto dei “dummy” di tutti e 4 i modelli di melafonini previsti per quest’anno. Il design dei prodotti finali dovrebbe essere il medesimo. Quali sono le differenze rispetto alla precedente generazione? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Come ben saprete, Apple ha deciso di aggiornare il design dei suoi smartphone con la gamma 12. Quest’anno, ovviamente, l’azienda cercherà di rimanere sulla stessa linea. Ad un primo sguardo, infatti, i nuovi iPhone 13 sembrano essere identici ai precedenti. Tuttavia, ci sono alcuni dettagli importanti che li differenzieranno. Ecco di cosa si tratta.

Apple: gli iPhone 13 porteranno in campo tante sorprese

Il design di tutti gli iPhone 13 (Pro Max, Pro, base e mini) sarà il molto simile a quello degli iPhone 12. Le varianti Pro avranno un modulo fotografico posteriore leggermente più grande rispetto a quello della generazione precedente. Le varianti standard, invece, avranno una disposizione delle fotocamere in diagonale. Tralasciando questi piccoli cambiamenti riguardanti la fotocamera posteriore, l’unica altra differenza rispetto ai 12, a livello estetico, sarà il notch di dimensioni minori. Le vere novità, quindi, riguarderanno le caratteristiche interne. I nuovi iPhone monteranno un nuovo performante chip A15 Bionic che garantirà prestazioni mozzafiato.

Dopo tante chiacchiere a riguardo, inoltre, Apple dovrebbe finalmente introdurre il ProMotion display sui nuovi melafonini (frequenza 120 Hz). La feature sarà un’esclusiva delle varianti Pro. Ovviamente, questa non sarà l’unica chicca dei nuovi smartphone. Si vocifera, infatti, anche su una connettività 5G migliorata e altre interessanti sorprese. Siamo certi che anche quest’anno l’azienda non ci deluderà. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: MacRumors.com