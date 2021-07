Gli scienziati stanno cercando un nuovo nome per falene distruttive

La Entomological Society of America, che sovrintende ai nomi comuni degli insetti, si sta sbarazzando del nome comune delle falene zingare distruttive. Il gruppo di scienziati ha annunciato che per la prima volta ha cambiato il nome comune di un insetto perché offensivo. In passato hanno riassegnato solo nomi che non erano scientificamente accurati.

“È un insulto etnico che può offendere chi è stato rifiutato dal popolo rom molto tempo fa”, ha detto il presidente della società Michelle S. Smith. “In secondo luogo, nessuno vuole essere associato a un dannoso parassita invasivo”.

Gli scienziati e la ricerca della nuova nomenclatura

La società sta esaminando attentamente alcuni degli oltre 2000 nomi di insetti comuni per rimuovere quelli dispregiativi e geograficamente imprecisi. Circa 20 anni fa, un comitato di esperti di pesce ribattezzò il pesce ebraico in cernia golia. Le falene sono creature invasive e distruttive nello stadio di bruco. Hanno un appetito vorace che può spogliare intere foreste di foglie.

Le falene probabilmente hanno preso il loro nome perché come larve hanno capelli con piccole sacche d’aria che agiscono come palloncini permettendo loro di galleggiare per miglia, vagando come il gruppo di persone da cui prendono il nome, ha detto Berenbaum, un altro scienziato che ha partecipato allo studio. Un’altra teoria è che le falene adulte maschi abbiano un colore marrone chiaro che potrebbe essere simile ai rom.

La Società Entomologica è ora alla ricerca di un nuovo nome comune, un processo che richiederà mesi, ha detto Smith. Fino ad allora, anche se è provvisorio, Smith ha detto che le falene dovrebbero essere chiamate con il loro nome scientifico, Lymantria dispar o L. dispar.