Tra tutte le storie che si possono raccontare alcune delle più significative includono tragedie e drammi. Anche nelle commedie più divertenti c’è spesso qualche episodio tragicomico che, se non fosse rappresentato con il linguaggio della commedia, sarebbe drammatico. Ma questo è ciò che spesso si cerca nell’intrattenimento di serie tv e film: forti emozioni e profondi cambiamenti. Uno degli ambienti ideali in cui si sviluppa questo genere di storie è quello della dipendenza. La storia di una persona dipendente è sicuramente fatta di momenti sfrenati e profondamente gioiosi, ma anche di disastri personali e scontri con la realtà. Abbiamo raccolto per voi tre dei migliori titoli sulla dipendenza che si trovano su Netflix.

Tutto o niente

Tutto o niente è nella categoria “Film romantici” mentre somiglia molto ad una storia di crescita personale e di scoperta. La dipendenza di cui si parla è quella da gioco d’azzardo. Anche se spesso sembra lontana e sconosciuta, è una delle dipendenze più diffuse. Oggi con la diffusione dei casino online certificati, è più facile controllare ed aiutare chi è a rischio, e mantenere rigido il confine tra gioco e problematica.

Il protagonista del film è un ludopatico di nome Eddie, a cui viene affidata una borsa misteriosa dal fratello prima che vada in carcere. Nonostante la promessa di non indagare sul contenuto della borsa, Eddie cede alla curiosità e scopre centinaia di migliaia di dollari in contanti. La sua dipendenza prende il sopravvento, e iniziano giorni di gioco, spese folli e feste. Finché il fratello non annuncia che uscirà di prigione in anticipo, e si aspetta di trovare quei soldi. Per quanto la trama e la morale possano sembrare banali, i personaggi sono rappresentati con molto realismo, e la dipendenza dal gioco è soltanto un espediente per dare espressione alla debolezza, al potere della tentazione e agli istinti umani autodistruttivi.

Feel Good

Arriverà il 4 giugno la seconda stagione di questa serie semi autobiografica della comica canadese Mae Martin. La storia piena di opposti include anche la tematica della dipendenza dalla droga. Dalla prima stagione si conosce Mae, una ragazza genderfluid che si divide tra il suo lavoro di comica che potrebbe andare meglio, una fidanzata che non è sicura di amarla, dei genitori che non la capiscono, e il mostro di dipendenza superata che minaccia sempre di ritornare. Con il tono sincero e sdrammatizzante Feel Good racconta la complessità di una persona senza tralasciare aspetti negativi e onesti della protagonista che non sempre vengono rappresentati in una serie TV. Accanto alle scene struggenti sentirete anche passione e leggerezza.

The Social Dilemma

Si parla già da un po’ di questo documentario che ha toccato moltissime persone mettendo a nudo la realtà di alcuni meccanismi e l’influenza che i social media hanno sulle nostre vite. Se non l’avete ancora visto, vi invitiamo a recuperarlo. Non tanto per andare a credere a tutto quello che si dice nel film, quanto per aggiungere tasselli nella comprensione del nostro mondo, anche a partire dai dati forniti in questo documentario che, si sa, ha fatto discutere abbastanza. The Social Dilemma mette sotto i riflettori degli aspetti della realtà contemporanea di cui è bene essere consapevoli, per mantenere coscienza e presenza nella vita quotidiana, e non essere assorbiti e manipolati dai media con cui viviamo.