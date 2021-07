Per tutelare la sicurezza dei propri dati e del proprio sistema quando si naviga online, diventa sempre più importante ed essenziale fornirsi di uno dei migliori antivirus sul mercato, in grado di garantire qualità e prestazioni all’interno di una semplice interfaccia.

Un ottimo programma antivirus, compatibile con Windows 10 e altri sistemi operativi è Bitdefender, uno dei software antivirus presenti sul mercato con il più alto tasso di rilevamento di virus e malware rispetto alla concorrenza, senza impattare significativamente sulle prestazioni del tuo computer, rendendolo idoneo ad essere utilizzato anche su dispositivi datati e poco performanti. Grazie a questi due aspetti, Bitdefender è stato votato come il miglior antivirus da PCMAG, Av Comparatives e TechRadar.

Caratteristiche e funzioni di Bitdefender

Come ogni antivirus, le funzionalità e i programmi di protezione di Bitdefender differiscono in base al tipo di piano di abbonamento che si decide di sottoscrivere. Per avere il miglior rapporto alla qualità e prezzo per utilizzo giornaliero e lavorativo del proprio pc, il pacchetto indicato è quello ”Bitdefender Total Security”, il quale offre le seguenti funzioni:

Scansione antivirus e rilevazione vulnerabilità

Tramite l’interfaccia del programma, lo scanner antivirus di Bitdefender è semplice ed intuitiva da usare e rileva i virus tramite una ricca galleria di firme dei malware, oltre ad un’innovativa funzionalità basata sul machine learning in grado di rilevare anche virus sconosciuti. La scansione del sistema può essere veloce, specifica e approfondita a seconda delle necessità ed impiega poco tempo a completarsi. Inoltre, Bitdefender possiede funzioni che rilevano le minacce in tempo reale ed intervengono per bloccare ogni potenziale rischio in entrata tramite browser di navigazione.

Protezione Anti-phishing in real time

La protezione in tempo reale offerta dal programma agisce soprattutto contro le tecniche di frode informatiche più diffuse ed è compatibile con ogni tipo di browser sul mercato. Inoltre, la sezione Bitdefender Shield rileva e neutralizza ancora prima che possano infettare il tuo pc programmi malware come Keylogger, Applicazioni indesiderate – come i trojan – e settori di boot che cambiano le sequenze di avvio.

VPN e altre funzioni di Bitdefender

Tra le altre funzioni, è notabile la VPN dedicata che è gestita da Hotspot Shield che include la quantità di 200mb al giorno per navigare online nascondendo il proprio indirizzo ip; inoltre, sono presenti funzioni di password manager, ottimizzazione del sistema e della batteria in grado di rendere questo software antivirus molto interessante.

Conclusioni

In relazione al rapporto qualità\prezzo\funzionalità offerte, Bitdefender si affaccia sul mercato come uno dei migliori internet security software, così come intuibile dalla serie di funzioni dedicate e dagli elogi ricevuti dalla stampa di settore. Per rendersi conto della bontà del lavoro offerto, prima di valutare l’acquisto di un piano a pagamento è possibile testare una versione free, che include un periodo premium a tempo, idonea a dimostrare le potenzialità del programma.

In linea di massima, Bitdefender è un’ottima scelta per quanto riguarda la protezione dei propri computer, aziendali e non, grazie all’approfondito programma per la scansione del sistema operativo e la protezione in tempo reale del browser, tale da mettere al sicuro i nostri dati di home banking oppure dello shopping online.