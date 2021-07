Sembra che il gigante dello streaming Netflix stia guardando alla scena dei videogiochi. Secondo un rapporto la società ha assunto un ex dirigente di EA e Facebook per dirigere questa nuova esperienza. Potremmo vedere questa nuova categoria sulla piattaforma in streaming già dal prossimo anno.

Si tratta di Mike Verdu che è stato vicepresidente dei giochi e dei contenuti di realtà virtuale e aumentata presso Facebook, capo di EA Mobile, supervisionando gli studi che hanno lavorato a Star Wars: Galaxy of Heroes, SimCity BuildIt, Plants vs. Zombies e Sims Free Play.

Netflix punta sui videogiochi in streaming a partire dal prossimo anno

Come sappiamo Netflix non è nuovo nel mondo dei videogiochi, avendo già sviluppato giochi basati sui suoi programmi più popolari, ma pubblicandoli su servizi mobile e console. La società non creerà una piattaforma separata per i suoi prossimi videogiochi e li renderà invece disponibili insieme ai suoi spettacoli e film nella propria categoria. Inoltre non ha intenzione di addebitare costi aggiuntivi per l’accesso al gioco, anche se non è chiaro se il contenuto aggiuntivo porterà a un futuro aumento dei prezzi.

Le persone iniziano ad amare quegli universi e vogliono immergersi più profondamente e conoscere meglio i personaggi e i loro retroscena e quindi stanno davvero cercando di capire quali sono tutti questi diversi modi in cui si possono aumentare quei punti di connessione e certamente, i giochi ne sono una componente davvero interessante. Non c’è dubbio che i giochi diventeranno un’importante forma di intrattenimento e un importante tipo di modalità per approfondire l’esperienza dei fan. Quindi continueranno ad andare avanti e a imparare e a capirlo man mano che andranno avanti.

Foto di Jade87 da Pixabay