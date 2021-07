I robot aspirapolvere sono sempre più diffusi e molti utenti optano per modelli provenienti dalla Cina che promettono prestazioni al livello dei migliori con prezzi sostanzialmente inferiori. Insomma, il successo di questi robottini è dato dal fatto che diventano “i migliori amici di casa”! Yeedi 2 hybrid è uno di questi esempi, ovvero un robot ha fatto la sua apparizione negli store online e su Amazon.

Due in uno da inserire tra gli elettrodomestici di casa

Quando ci avviciniamo per la prima volta a un robot come Yeedi 2, ci colpisce sicuramente il design accurato (comunque non dissimile da molti “fratellastri sullo stesso genere”), buone finiture e un esterno totalmente uniforme in cui nessun elemento risalta. È piuttosto sottile nelle dimensione, quindi si adatta molto bene sotto divani, letti e mobili rialzati.

Nella parte superiore spiccano due elementi: un unico pulsante che serve per avviarlo manualmente o mettere in pausa e una grande telecamera, grazie alla quale è possibile mappare gli ambienti della casa e garantire che il robot segua un percorso ordinato durante pulizia. In realtà, praticamente tutta la parte superiore è una sorta di coperchio che, una volta aperto, rivela un interruttore che permette di scollegare completamente il dispositivo e il serbatoio dove viene veicolato tutto lo sporco. Se lo capovolgiamo, troviamo il serbatoio per l’acqua.

Come ogni robot dedito alla pulizia di casa, anche questo piccolo Yeedi è controllato tramite un’app installata sullo smartphone. Questa può essere impostata nella propria lingua di preferenza e si distingue per la sua semplicità e un ampio spettro di possibilità di impostazioni. Il primo passo da fare è seguire i passaggi per associare Yeedi 2 allo smartphone: si tratta di un procedimento molto semplice e veloce.

Sicuramente, un aspetto tra i migliori è quello per cui le modifiche possono essere apportate anche durante la pulizia e i progressi possono essere monitorati in tempo reale. Tuttavia, ci sono anche dei contro: anche se mappa la casa, supporta solo una pianta. Quindi, se volete utilizzarlo in un’altra stanza o su un piano diverso non è possibile.

L’app garantisce un controllo in tempo reale. Dotata di un’interfaccia in cui compare la mappa della casa o dell’ambiente da voi prescelto, è possibile selezionare la pulizia automatica, per stanze o aree personalizzate; la potenza di aspirazione offre tre livelli e anche la possibilità di scegliere quanta acqua utilizzare per la pulizia. Una caratteristica molto interessante che non tutti gli aspirapolvere hanno a disposizione con la propria app, è quella di poter visionare in tempo reale cosa è già stato pulito e cosa viene pulito in un preciso momento, dando modo di effettuare regolazioni manuali in ogni momento.

Qualche specifica tecnica

Peso: 5 Kg;

Potenza: 2500pa;

Livelli: 3;

Durata batteria: circa 200 minuti;

Capacità acqua nel serbatoio: 240 ml;

Altri caratteristiche da segnalare: sensore anti-caduta e volume dell’acqua di lavaggio regolabile.

Cosa c’è da sapere

Prima di tutto, Yeedi 2 deve essere utilizzato più volte in modalità automatica affinché possa creare la mappa dell’ambiente prescelto. Come detto, supporta un solo piano e questa è, forse, la limitazione maggiore. Quindi, nelle case a più piani non sarà possibile utilizzare le opzioni relative alla selezione delle aree di pulizia, ma solo in una di esse. Infine è compatibile con Alexa e Google Assistant, consentendo di controllare le sue principali funzioni direttamente con la propria voce.

A livello di prestazioni, come abbiamo anticipato nella scheda tecnica, il robot ibrido Yeedi 2 offre una potenza di aspirazione fino a 2500 pa, un’autonomia fino a 200 minuti, un contenitore per polvere e lanugine con capacità di 430 ml, un altro per 240 ml di acqua e un livello di rumorosità 56dB.

Queste caratteristiche si traducono in alcuni aspetti da tenere a mente. È un modello abbastanza silenzioso e si muove molto velocemente. Nonostante questo, aspira molto bene e non lascia tracce di polvere o capelli sul pavimento oltre a qualche residuo negli angoli. Se riempiamo il serbatoio dell’acqua e montiamo il mocio, il robot “capisce” automaticamente che vogliamo anche pulire e, dunque, lo farà senza lasciare segni di bagnato lungo il percorso. Tuttavia, non è in grado di eliminare completamente le tracce di sporco più incrostate.

Un dettaglio a sua favore è il fatto che la sua autonomia è sufficiente per pulire grandi ambienti. Diciamo che con un solo pieno riesce a garantire la pulizia dell’intera area. E c’è da dire che si arrampica bene sui tappeti. Sicuramente è dotato di sensori che rilevano bene pareti e mobili di grandi dimensioni, anche se sedie e piccoli ostacoli sono l’ostacolo maggiore, poichè l’urto non è proprio leggero e i cavi sono il punto in cui si impiglia maggiormente.

Conclusioni in breve, tirando le somme

Yeedi 2 Hybrid Robot Vacuum Cleaner offre un’adeguata potenza di aspirazione, facilità d’uso e un buon set di funzionalità, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo.

Disponibile su Amazon al costo di 269,99 euro anziché 299,99, è possibile usufruire di un ulteriore sconto di 30 euro direttamente al momento dell’acquisto.