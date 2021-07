L’App raccolta punti PAYBACK è la soluzione ideale per accumulare punti in modo facile e immediato. Infatti, scaricando l’App sarà possibile sbizzarrirsi con lo shopping online presso gli store dei Partner aderenti, accumulando punti PAYBACK e approfittando allo stesso tempo dei coupon disponibili. In alternativa, per gli acquisti presso gli store fisici dei Partner, avremo a disposizione la versione digitale della carta fedeltà da mostrare in cassa al momento del pagamento.

Per rendere ancora più conveniente l’utilizzo dell’App, arriva il servizio innovativo PAYBACK GO! Con questa nuova funzione l’App PAYBACK si adatta al Partner presso (o nelle vicinanze) il quale ti trovi. Seleziona il logo del Partner nella sezione Novità dell’App e troverai coupon, offerte, sconti e servizi del Partner a te dedicate. Attiva PAYBACK GO.

Cos’è l’App PAYBACK

L’App PAYBACK rende ancora più comodo usufruire di tutti i vantaggi del programma fedeltà, è gratuita e scaricabile su smartphone con sistema Android o IOS.

Con l’App raccolta punti PAYBACK, ad esempio, non dovrai più preoccuparti di aver lasciato a casa la carta fedeltà, perché sarà sempre con te. Mostrala in cassa dal cellulare ogni volta che andrai a fare la spesa e vedrai crescere il tuo saldo con i punti appena accumulati.

Allo stesso modo, dall’App potrai anche consultare il catalogo premi, la mappa con i punti vendita dei Partner fisici più vicini e creare la tua lista della spesa.

Potrai visualizzare ed attivare i coupon disponibili, che ti consentiranno di accelerare la raccolta punti (per poter richiedere più velocemente premi del catalogo, gift card o buoni sconto). Oltre a questo, in App avrai a disposizione coupon esclusivi, disponibili solo per il weekend

Infine, richiedendo un premio dalla App entro il 31 luglio 2021 riceverai 100 punti per ripartire con la raccolta.

PAYBACK GO: come funziona, dove attivarla e perché

Dal 1 luglio l’App PAYBACK si arricchisce della funzionalità PAYBACK GO che ti aiuta a scoprire immediatamente tutti i coupon e le offerte che puoi utilizzare se ti trovi nelle vicinanze di uno dei punti vendita dei Partner aderenti. Ecco cosa occorre fare per attivarla.

Per prima cosa, vai nella sezione “Altro” dell’App PAYBACK. Una volta individuato PAYBACK GO, clicca sul bottone “Attiva” e permetti all’App di accedere alle informazioni sulla posizione del tuo cellulare. In questo modo ogni volta che ti troverai in prossimità di uno dei Partner del programma, apparirà il logo in alto nella sezione “Novità” dell’App.

Nel caso non ti appaia l’opzione PAYBACK GO all’interno dell’App, aggiornala per avere sul tuo smartphone la versione più recente, in cui è disponibile la nuova funzionalità.

La funzionalità PAYBACK GO è disponibile per diversi Partner, che coprono le più svariate esigenze di acquisto: potrai approfittare di tutte le offerte dei negozi di prodotti per la casa ed il fai da te Bricofer e Self, quando faila spesa da Carrefour, per non restare a secco grazie ad Esso, per prenderti cura dei tuoi occhi da GrandVision e dei tuoi animali da Maxi Zoo, quando acquisti il tuo nuovo libro preferito nei Mondadori Store e mangiare da Rossopomodoro.