Amazon Fire HD 10 è il tablet multimediale per eccellenza, un prodotto relativamente economico, attualmente in vendita ad un prezzo di partenza di 149 euro, e caratterizzato da buone prestazioni votate ad un utilizzo per servizi di streaming video e multimedialità in generale.

Esteticamente dimostra il suo essere relativamente economico, è infatti realizzato interamente in plastica opaca di colorazione nera (la quale non trattiene troppo le impronte, né si sporca poco facilmente), non particolarmente scivolosa, la robustezza generale è più che sufficiente. Le cornici sono abbastanza marcate, ma risultano essere perfette per l’utilizzo con due mani, riducendo i tocchi involontari del display.

Le dimensioni sono in linea con le aspettative, raggiungono difatti 247 x 166 x 9,2 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 465 grammi. La portabilità è ottima, tutta la connettività è stata posizionata superiormente, con tasti di accensione/spegnimento e del volume, connettore USB type-C 2.0 (no uscita video) e jack da 3,5 millimetri. Lo slot per l’espansione di memoria, tramite microSD, è posizionato sul lato destro.

Hardware e specifiche tecniche

Il pannello è un IPS LCD da 10,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1920 x 1200 pixel (FullHD), 2 milioni di punti e 224 PPI. I colori sono ben tarati, la luminosità generale è più che sufficiente per un utilizzo sotto la luce solare diretta, la gamma dinamica non è rispettata al 100%, ma niente di nuovo rispetto alle attese della fascia di prezzo o del pannello LCD. I dettagli e la nitidezza sono comunque di buon livello.

Il processore è un MediaTek MT8183, octa-core a 2,0GHz, accoppiato con GPU Mali G-72. La configurazione di base si conclude con 3GB di RAM e 32/64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino ad 1TB). L’Amazon Fire HD 10 non è velocissimo, però per utilizzi standard può andare più che bene, l’apertura delle applicazioni è leggermente lenta, abbiamo solamente notato un leggero ritardo nella risposta dopo il tocco del display, la latenza non è il suo punto forte, ma niente di irrecuperabile o insopportabile.

Assenti sblocco con il viso 2D o riconoscimento tramite impronta digitale, come anche una qualsiasi certificazione di impermeabilità. La connettività è rappresentata dal WiFi 802.11 ac dual band, bluetooth 5.0 ed i sopracitati jack da 3,5mm o USB type-C 2.0.

L’altoparlante è stereo, grazie alla presenza di due speaker fisici posizionati sul lato lungo di sinistra, per un utilizzo in orizzontale, con supporto Dolby Atmos. Il volume è molto elevato, senza distorsioni particolari, la resa è decisamente spaziale, sebbene i bassi siano poco corposi, con dettagli e nitidezza poco più che sufficienti.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Il comparto fotografico è il vero tallone d’Achille dell’Amazon Fire HD 10, posteriormente è stato posizionato un solo sensore da 5 megapixel, perfettamente in linea con la back cover (quindi non trema se posizionato sul piano di lavoro).

La sua resa è molto indietro rispetto agli standard attuali, anche degli smartphone economici. I colori sono parecchio impastati, i dettagli ridotti ai minimi termini, con una nitidezza inferiore alla media. La scarsa luminosità porta a risultati ancora più traballanti, il rumore digitale si vede pressoché subito, la nitidezza ed i dettagli sono insufficienti. Se volete scattare istantanee, utilizzate il vostro smartphone.

Stesso discorso per i video, al massimo in FullHD a 1080p a 30fps, ma con autofocus e stabilizzazione digitale abbastanza imperfetti. Sarà difficile registrare un filmato camminando, come i pan a mano libera stando fermi; il consiglio è di utilizzarlo solamente in casi specifici, e preferibilmente all’aperto. Non è stato creato per uno scopo fotografico, e si vede.

Anteriormente è stato posizionato un sensore da 2 megapixel, le cui immagini ricalcano tutto quanto abbiamo appena discusso. Sebbene sia posizionato correttamente sul lato lungo, per videochiamate o call di lavoro, la resa è decisamente inferiore alla media o alle più rosee aspettative.

Il sistema operativo è Fire OS 7.3.1, bastato su Android 9; una release con una grafica abbastanza datata, e sicuramente da svecchiare ed ammodernare. Le funzioni raggiungibili sono pochissime (non troviamo nemmeno le gestures), la personalizzazione è pressoché nulla, è un tablet standard che non offre la possibilità di apportare modifiche di alcun tipo.

Sono assenti i servizi Google, non è presente nemmeno Google Chrome, ma Silk, per questo non sarà possibile sincronizzare la cronologia, i preferiti e le password, come anche accedere alle app che abitualmente troviamo sugli smartphone Android. I software saranno solamente scaricabili dall’App Store di Amazon, i giochi disponibili non sono moltissimi (e perlopiù limitati in termini di grafica), mentre le applicazioni di base sono ben fornite, con qualche assenza eccellente. Tra queste troviamo Rai Play, Now TV, TimVision, Mediaset Play, Sky Go o Telegram (presenti invece Netflix o Disney+). E’ un tablet per utenti consapevoli che vogliono accedere rapidamente ai servizi Amazon, godendo nel contempo di una buona multimedialità generale, ma nulla di più.

La batteria dell’Amazon Fire HD 10 è un componente molto interessante, permette ricarica a 9 watt, senza wireless o inversa. L’autonomia, con un utilizzo misto, è più che soddisfacente, raggiungendo difatti ben 12 ore continuative, senza richiedere il collegamento alla presa a muro.

Amazon Fire HD 10: conclusioni

In conclusione l’Amazon Fire HD 10 è un buon tablet, con limiti importanti, consigliato però per una determinata porzione di utenti, che non pretende troppo, e vuole avere tra le mani un prodotto relativamente economico per navigare in rete ed accedere ai servizi di streaming (con qualche piccola sessione di gaming). Il prezzo di 149 euro è più che adeguato per le prestazioni offerte.

Di seguito potete prendere visione della nostra videorecensione approfondita, con i punteggi riassuntivi.