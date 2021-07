Whatsapp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, sta implementando nuove funzionalità non solo nell’applicazione, ma anche per quanto riguarda il suo utilizzo sul PC. Oltre alla possibilità, già dichiarata, di riascoltare gli audio vocali prima di inviarli al destinatario, Whatsapp permetterà di inviare i messaggi dal nostro computer senza che il nostro dispositivo mobile sia acceso.

Al momento se vogliamo utilizzare la chat sul PC dobbiamo avere lo smartphone acceso e connesso. La modifica consentirà di inviare messaggi su un massimo di quattro dispositivi. La nuova funzione è in fase di test in versione beta e man mano verrà implementata per tutti gli utenti.

Whatsapp, sarà presto possibile inviare messaggi da PC anche con il mobile spento

Gli utenti potranno inoltre usufruire di chat audio e video sempre sul PC senza alcun telefono connesso. Al momento un piccolo gruppo di utenti sta testando questa nuova funzione prima di rilasciarla definitivamente. L’app di messaggistica è notevolmente conosciuta per la sua versione mobile ed è stata presentata su PC per la prima volta nel 2015.

Nel marzo di quest’anno, WhatsApp ha lanciato chiamate vocali e video one-to-one per la versione desktop della sua piattaforma di chat su PC Windows e Mac Apple. Queste funzionalità sono state implementate nel 2015 e 2016, ma solo lo scorso hanno sono apparse sulla versione desktop. A quanto pare, dopo anni e anni di voci di corridoio le cose stanno iniziando a concretizzarsi.

Per la precisione, però, è doveroso spiegare che non ancora esiste una data ufficiale di rilascio. L’unica certezza riguarda gli utenti beta: questi potranno beneficiare del nuovo modo di chattare tra due o un mese addirittura. A questo punto, non resta che attendere un altro po’ con pazienza e aspettare ulteriori aggiornamenti al riguardo.

Foto di Simon da Pixabay