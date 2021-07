Internet offre milioni di possibilità, sotto tutti i punti di vista. Permette di mantenere rapporti con le persone a distanza, permette di vedere film e rilassarsi in generale e permette di lavorare e studiare in modo più semplice ed efficace. E la lista è ben più lunga di così. Ormai internet è una parte essenziale della nostra vita sotto ogni aspetto e le comodità che offre ci fanno spesso sentire sicuri e tranquilli quando lo utilizziamo.

Da una parte questa tranquillità è fondata, i livelli di sicurezza raggiunti sono molto più alti che in passato e difficilmente un hacker prenderebbe di mira una persona normale. Per quanto riguarda la protezione dei dati non abbiamo molto modo di intervenire ma dobbiamo affidarci ai sistemi di sicurezza integrati nei nostri dispositivi. Ricordando però che il nostro più grande sistema di sicurezza è il nostro cervello e la nostra attenzione.

Per quanto però limitate siano le nostre possibilità di difenderci a livello pratico da un attacco hacker, attacco altamente improbabile nei confronti di persone normali, alcune accortezze rimangono sempre valide per aumentare la nostra sicurezza e la longevità del dispositivo usato.

Antivirus e Firewall

Antivirus e Firewall, due importanti elementi riguardanti la sicurezza dei nostri pc e spesso confusi tra loro. Potete trovare esaustivi dettagli sul sito VPNOverview, ma noi già qui procederemo a fornire le linee principali su questo mondo.

Gli antivirus sono quei software a cui è affidato il compito di controllare che nel nostro sistema non entrino e non si riproducano virus. Proprio come dei reali virus biologici questi entrano nel pc e si “riproducono” andando ad occupare spazio e risorse in termini di potenza di calcolo e memoria ram. Finiscono quindi per rallentare in modo notevole il pc che risulterà pressoché inutilizzabile

Gli antivirus si occupano quindi di controllare i programmi installati alla ricerca di virus e di eliminarli nel caso in cui dovessero trovarli. Altra funzione importante è la scansione dei file nel momento in cui vengono scaricati alla ricerca di virus o in generale di pericoli nascosti nel codice, nel caso in cui l’antivirus noti qualcosa di sospetto comunicherà la cosa e starà all’utente decidere se installare o meno il software.

I Firewall occupano un ruolo diverso nella sicurezza del pc, non si occupano di preservare la longevità e le prestazioni della macchina ma hanno un ruolo centrale per quanto riguarda la sicurezza dei dati e delle informazioni condivise con l’internet. Di fatto il firewall è un filtro di tutto ciò che da internet entra nel tuo pc, in modo da bloccare tutto ciò che potrebbe essere dannoso o potrebbe rubare dati sensibili.

L’intelligenza è la sicurezza più grande

Per quanto questi programmi ricoprano un ruolo essenziale nella sicurezza del nostro pc ci sono elementi più importanti da tenere in considerazione, ossia la nostra capacità di valutare siti sicuri o meno in caso di installazione di programmi particolari. Il consiglio generale rimane sempre quello di installare programmi dai canali ufficiali o dallo store di microsoft e di non scaricare file da siti non sicuri.

Per la sicurezza dei dati è invece buona norma affidarsi ad una VPN in modo da far passare il traffico dati da server privati che garantiscono totale privacy e sicurezza nonché molti altri vantaggi come quello di poter accedere a servizi particolari offerti solo in altri paesi.