Sono oramai mesi che se ne parla, tutti attendono con ansia il lancio del nuovo iPhone SE 3. Apple non aggiorna la gamma da aprile 2020. A distanza di più di un anno da tale data, una cosa è chiara, il nuovo melafonino low-cost di Cupertino arriverà sul mercato e farà perdere la testa a molti utenti.

Nelle scorse ore, il noto analista Ming-Chi Kuo si è soffermato a parlare di quelle che saranno le caratteristiche del prodotto. Lo smartphone dovrebbe avere un asso nella manica che gli garantirà un grosso successo. Di che si tratta? Ovviamente, di 5G.

iPhone SE 3 sarà lo smartphone 5G più economico sul mercato

Ebbene sì, pare che Apple cercherà di convincere la clientela offrendo il 5G sul suo nuovo smartphone low-cost. iPhone SE 3, infatti, manterrà lo stesso design dell’attuale generazione. Quindi, scocca identica a quella di iPhone 8, in alluminio e vetro, display da 4.7 pollici LCD e tasto Home con Touch ID integrato. Le differenze sostanziali staranno nel chip interno, un A14 Bionic (lo stesso degli iPhone 12) e nella connettività 5G.

L’azienda proporrà lo smartphone ad un prezzo molto concorrenziale, sotto i 500 euro. Kuo non si è soffermato solamente a dare informazioni sulle caratteristiche. Ha anche rivelato quello che sarà il periodo di lancio del dispositivo sul mercato. Salvo imprevisti, lo smartphone dovrebbe arrivare sugli scaffali entro i primi mesi del 2022. Ricordiamo che la gamma SE ha sempre ottenuto un ottimo successo. Sarà così anche per il prossimo modello? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

