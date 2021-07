Android 12 è il più grande aggiornamento visivo del celebre sistema operativo che si sia mai visto negli ultimi anni e, oltre a revisioni più grandi come Material You, include molte nuove animazioni. Una di esse, che tuttavia non è immediatamente evidente, è la nuova animazione di ricarica che appare sul display quando il telefono Google Pixel è spento. Se si collega alla rete elettrica un telefono Pixel spento, una volta che esso inizia a caricarsi si può notare l’indicatore della batteria seguito dal livello di carica in percentuale.

Ecco come apparirà la nuova animazione di ricarica

Su quella percentuale, a partire da Android 12, sarà possibile osservare un’animazione che rappresenta un effetto di ondulazione. Questa avrà un basso frame rate, ma sarà paragonabile a quella che si vede quando il telefono è acceso. Dalla versione Beta 1 in poi, esistono diverse animazioni “a onda” che mostrano lo stato di carica, anche se quando l’alimentazione è accesa, l’onda corrisponde ai colori di accentuazione caratteristici dei sistemi basati su Material You. Questi colori, purtroppo, non hanno molto successo in questo tipo di animazione. Non è del tutto chiaro il momento in cui essa è apparsa, ma gli esperti del settore l’hanno osservata per la prima volta in Android 12 versione Beta 3, e non sembrava essere presente su un Pixel 5 con la versione Beta 2.

Probabilmente nessuno fa caso a cose come questa quando il telefono è spento, ma si tratta comunque una modifica esteticamente gradevole. Invece di un numero statico, ora è possibile vedere chiaramente i casi in cui il telefono non si sta caricando; questo potrebbe essere particolarmente utile se si sta utilizzando un caricatore wireless. Malfunzionamenti a parte, dei quali potrebbe essere un utile segnale, si tratta semplicemente di una funzione estetica che arricchisce l’esperienza d’uso del telefono.