Amazon continua a sorprendere i suoi clienti con promozioni senza precedenti. In queste ore, l’e-commerce ha lanciato nuove offerte su prodotti di vario genere, compresi quelli hi-tech. In questo articolo andiamo ad elencarvi tutte le migliori proposte.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più convenienti e una marea di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: le migliori offerte del giorno sono qui

Oppo A74 , smartphone con display AMOLED da 6.43 pollici, 4 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB, memoria RAM da 6 GB, ricarica rapida, Dual SIM, cavo dati Oppo Type-C incluso, versione italiana. Colorazione Prism Black in promozione a soli 219,90 euro , invece di 299,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

DIGITNOW! , giradischi con altoparlanti integrati, 3 velocità, portatile, funziona anche come riproduttore di dischi USB, design elegante, diverse tipologie di connettori. Colore nero e rosso in promozione a 39,99 euro , invece di 69,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it