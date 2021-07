Facebook ha annunciato l’introduzione di una nuova impostazione che consente di limitare la quantità di contenuti potenzialmente sensibili che compaiono nella scheda Esplora di Instagram. Secondo il colosso dei social, la nuova impostazione permetterà di scegliere la quantità di contenuti sensibili da visualizzare, che potrebbero essere sconvolgenti oppure offensivi. Non è ancora chiara la quantità esatta di contenuto che i tre livelli, “Consenti”, “Limita (predefinito)” e “Limita ancora di più” permetteranno di vedere.

Come funzionerà il controllo dei contenuti sensibili su Instagram

Dal canto suo Instagram, sulla pagina di supporto per il controllo dei contenuti sensibili, spiega che i contenuti soggetti a controllo potrebbero includere post sessualmente espliciti o violenti, nonché i post che promuovono il tabacco o l’uso di farmaci. Facebook precisa chiaramente che questa impostazione è basata sulle proprie linee guida, che regolano i contenuti visualizzabili nella sezione Esplora, e non sulle linee guida della community.

I post che violano completamente le regole di Facebook continueranno ad essere eliminati; la funzione di controllo dei contenuti offre semplicemente agli utenti maggiore possibilità di scelta sul livello di esposizione a contenuti che potrebbero essere sconvolgenti o comunque disturbare. Per esempio, Facebook sostiene che i contenuti che mostrano una rissa o persone in abbigliamento trasparente possono essere considerati sensibili, e quindi non dovrebbero apparire nella sezione Esplora per le persone che hanno impostato dei limiti. Le immagini di violenza o la nudità, tuttavia, verrebbero rimosse dal sito e non verrebbero mostrate nemmeno a coloro che hanno impostato il controllo dei contenuti sensibili su “Consenti”.

Questo annuncio arriva in un momento in cui molti social network, in particolare le piattaforme di condivisione di foto e video, stanno cercando di capire come affrontare i contenuti che possono essere sconvolgenti per alcuni utenti ma coinvolgenti per altri. L’anno scorso, TikTok ha introdotto schermate di avvertimento per i video potenzialmente forti, e Pinterest ha recentemente annunciato un divieto sugli annunci relativi a prodotti per la perdita di peso.