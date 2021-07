La Luna è un alleato imprescindibile per la Terra. I suoi effetti sul nostro pianeta sono molteplici, come il semplice fatto che ci ha fatto da scudo contro le asteroidi per miliardi di anni. Oltre a livello fisico, è stato anche un oggetto che ha ispirato artisti da sempre e ovviamente non finisce qui.

La Luna influenza le maree e secondo la NASA tutto questo potrebbe cambiare nel giro di pochi anni. L’agenzia spaziale statunitense ha annunciato che nel 2030 il satellite dovrebbe entrare in uno stato di oscillazione della sua orbita che avrà conseguenze importanti. Di fatto, porterà a una rapido aumento delle inondazioni durante i momenti di alta marea.

La Luna e il suo controllo delle maree

Non si tratta di un evento unico nel suo genere in quanto si tratta di un ciclo lunare che si ripete ciclicamente. Il problema principale in questo caso è che si presenterà in un momento in cui la Terra sta risultando nel momento più debole di sempre. La concomitanza di questo ciclo con gli effetti dei cambiamenti climatici, effetti visti in questi giorni in Europa, ma anche in Cina, porteranno a eventi climatici disastrosi e per molti quasi apocalittici.

Le parole della NASA: “La combinazione dell’attrazione gravitazionale della luna, dell’innalzamento del livello del mare e del cambiamento climatico continuerà ad esacerbare le inondazioni costiere sulle nostre coste e in tutto il mondo. La novità è come uno degli effetti dell’oscillazione sull’attrazione gravitazionale della Luna si combinerà con l’innalzamento del livello del mare derivante dal riscaldamento del pianeta”.