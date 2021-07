Neato D8 è il nuovo top di gamma di una delle realtà più famose del mondo dei robot aspirapolvere, in vendita ad un prezzo di listino di 700 euro circa, molto spesso lo si può trovare in offerta a 599 euro, diventando un best buy per gli utenti che non sono alla ricerca di troppi fronzoli o impostazioni da settare.

Esteticamente il Neato D8 ricalca gli standard e le abitudini del marchio, ha la caratteristica forma a D, con dimensioni di 33 x 34 x 10 centimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 3,7 kg. Interamente realizzato in plastica, con finitura in grigio spazzolato, è elegante e bellissimo da vedere; i materiali appaiono di alta qualità, è un prodotto molto robusto e resistente. Le dimensioni sono relativamente ridotte, abbiamo apprezzato sopratutto il suo essere sottilissimo, cosa non da poco per la pulizia sotto i divani, termosifoni o similari.

Superiormente è posizionata la vaschetta per raccogliere lo sporco, con una capienza maggiore della concorrenza, raggiunge difatti 0,7 litri, portando l’utente a non doverla continuamente svuotare. Per raggiungerla basta sollevare il coperchio, operazione semplice e rapidissima.

Sempre nella stessa area si trovano gli unici due pulsanti fisici, per avviare/stoppare la pulizia senza l’app o per ascoltare lo stato del dispositivo. I led, molto luminosi, permetteranno di capire la carica della batteria e la connessione alla rete wireless.

Hardware e specifiche

Ribaltando il Neato D8 incrociamo una grande differenza, la spazzola centrale, realizzata in materiali differenti per penetrare al meglio in ogni pavimento, è più lunga del solito, raggiunge difatti 28 centimetri. Alla suddetta è stata affiancata una singola spazzola laterale, con posizionamento sporgente sul lato destro, per riuscire a pulire nel miglior modo possibile gli spigoli ed i bordi del vostro ambiente.

La batteria è completamente ricaricabile, sfruttando la base inclusa in confezione, la quale raggiunge dimensioni di 8 x 17 x 11 centimetri (più compatta del normale); è un componente da 2100mAh, con un’autonomia di circa 100 minuti, in grado quindi di ricoprire un’area di 90/100 metri quadrati, prima di interrompere il ciclo.

Il dispositivo è completamente compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, per il controllo tramite l’assistente vocale, il filtro, posizionato alle spalle della vaschetta, è efficiente ed adatto agli allergici, in quanto capace di trattenere oltre il 99% degli allergeni.

Pulizia e navigazione

Il Neato D8 è il più classico dei robot aspirapolvere, ciò sta a significare che sarà in grado di effettuare solamente cicli di pulizia, non di lavaggio o similari. La potenza non è dichiarata dall’azienda, tuttavia è una delle migliori, con la combinazione di una spazzola veramente ben fatta, il prodotto pulirà alla perfezione qualsiasi ambiente o superficie, abbiamo notato passare in automatico due volte nello stesso punto. E’ consigliato per i proprietari di animali domestici con molto pelo.

La navigazione è affidata alla torretta laser LIDAR superiore, la mappatura dell’ambiente è corretta, lo spostamento è preciso ed affidabile. Il dispositivo non è troppo “prepotente” o deciso, in altre parole difficilmente andrà a sbattere, al massimo si “appoggerà” all’ostacolo. Le difficoltà sono legate alle seconde pulizie, gli ostacoli già “visti” in precedenza è come se fossero dimenticati dal Neato D8; tutte le volte che avvierete il ciclo, il terminale creerà una nuova mappa, anche se eventualmente identica alla precedente.

La rumorosità è leggermente superiore a quanto siamo solitamente abituati, molta aria viene emessa dal dispositivo nella parte posteriore; non esiste una modalità silenzioso. Peccato non sia presente l’incremento automatico della potenza, né il riconoscimento dei tappeti.

Applicazione e funzioni

Le ‘limitazioni’ più grandi del Neato D8 sono legate alle funzioni accessorie, dall’applicazione non sarà possibile suddividere l’ambiente in zone, né vedere in tempo reale dove si trova il dispositivo (se non quando è sulla base di ricarica). Le mappe sono fini a sé stesse, al momento non è possibile memorizzarne più di una, l’unica cosa che sarà possibile fare sarà impostare della zone no-go, ovvero dove il robot aspirapolvere non dovrà andare. Le velocità selezionabili sono due, standard o turbo, come specificato non è presente l’incremento automatico o altro tipo di impostazioni modificabili.

L’interfaccia dell’applicazione, MyNeato, è pulita, chiara e ben fatta; è alla portata di ogni consumatore, anche del più inesperto in assoluto, si sente solamente la mancanza di tutte le funzioni presenti sugli altri robot aspirapolvere di fascia alta.

Neato D8: conclusioni

In conclusione Neato D8 è un robot aspirapolvere eccellente per design, pulizia e navigazione in generale, per questo motivo vale il prezzo elevato, anche se il consiglio è di aspettare sempre il momento giusto, acquistandolo in offerta. Gli handicap sono sempre gli stessi, non è possibile lavare, né impostare le varie funzioni di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

Poco sotto, invece, potete visualizzare la nostra videorecensione, con tutti i punteggi riassuntivi.