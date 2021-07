Ogni giorno arrivano su Amazon migliaia di nuovi prodotti in sconto. Anche oggi, sono diverse le proposte tecnologiche, e non, che fanno letteralmente perdere la testa. In questo articolo andiamo ad elencarvi quelle che sono le migliori offerte.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le promozioni più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: i migliori sconti del giorno

Apple MacBook Air 2020 , computer portatile con display LCD da 13 pollici, performante chip Apple M1, memoria interna da 256 GB, memoria RAM da 8 GB, sistema operativo macOS. Colorazione grigio siderale in promozione a soli 977,00 euro , invece di 1159,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, computer portatile con display LCD da 13 pollici, performante chip Apple M1, memoria interna da 256 GB, memoria RAM da 8 GB, sistema operativo macOS. Colorazione grigio siderale in promozione a soli , invece di 1159,00 euro. – Apple iPhone 12 , smartphone con display OLED da 6.1 pollici, sistema di riconoscimento facciale Face ID, doppia fotocamera posteriore, performante chip A14 Bionic, memoria interna da 128 GB, sistema operativo iOS 14. Colorazione nera in promozione a soli 789,00 euro , invece di 989,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display OLED da 6.1 pollici, sistema di riconoscimento facciale Face ID, doppia fotocamera posteriore, performante chip A14 Bionic, memoria interna da 128 GB, sistema operativo iOS 14. Colorazione nera in promozione a soli , invece di 989,00 euro. – JBL Tune500BT , cuffie wireless over-ear, sovraurali con funzione Multipoint, ricarica veloce, fino a 16 ore di autonomia con una sola carica. Colorazione nera in offerta a 29,99 euro , invece di 49,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, cuffie wireless over-ear, sovraurali con funzione Multipoint, ricarica veloce, fino a 16 ore di autonomia con una sola carica. Colorazione nera in offerta a , invece di 49,99 euro. – Cocoda, supporto pieghevole per smartphone, rotazione di 360 gradi, composizione in alluminio, compatibile anche con tablet fino a 9.7 pollici, stabile e robusto. In promozione a soli 10,39 euro, invece di 14,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com