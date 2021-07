In questi giorni sono emerse numerose informazioni interessanti in merito alla nuova gamma di smartphone Apple e non solo. Stando a quanto dichiarato da diversi analisti, Cupertino potrebbe presentare i nuovi iPhone 13 nel corso di un evento completamente virtuale che si terrà nel corso del mese di settembre. Pare che la data sia quasi certa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sembra che Apple abbia grossi piani per questo autunno. I leaker hanno confermato che nelle prossime settimane vedremo nascere una serie di prodotti della mela molto interessanti. Non si parla solamente dei 4 nuovi iPhone 13, ma anche di un nuovo iPad mini, dei tanto chiacchierati AirPods 3, di un innovativo Apple Watch e di performanti Mac. Quali prodotti arriveranno prima?

iPhone 13: l’evento di settembre non sarà incentrato tutto sui melafonini

Gli analisti ne sono quasi certi, l’evento di presentazione di settembre non sarà incentrato tutto sui nuovi smartphone. Certo, gli iPhone 13 saranno i protagonisti indiscussi, ma ci sarà dell’altro. Oltre alla nuova Series 7 di Apple Watch, infatti, ci dovrebbero essere anche i nuovi AirPods 3 e iPad mini. Un evento ricco di novità che farà impazzire i fan dell’azienda. La cosa bella? Tutti i prodotti avranno, secondo le previsioni, caratteristiche mozzafiato!

La data dell’evento sta rimbalzando da una parte all’altra del mondo. Gli analisti puntano il dito verso il prossimo 14 settembre. Apple, ovviamente, non ha confermato nulla. Se la data dovesse rivelarsi giusta, gli iPhone 13 arriverebbero sul mercato, molto probabilmente, il 24 settembre. Sarà davvero così? Per ulteriori conferme bisognerà aspettare le prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti.

Ph. credit: Apple.com