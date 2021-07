Da domani Messina diventerà la prima città d’Europa “ago free” nella somministrazione dei vaccini anti-Covid. Sarà disponibile, infatti, un nuovo apparato medico già usato per diabetici, malati di Sla, biopsie ed interventi estetici, permetterà di inoculare la dose con un getto ad alta velocità, sostituendo completamente l’ago. Ciò garantisce un completo assorbimento del vaccino per via intramuscolare.

Ovviamente questo nuovo dispositivo si aggiungerà al tradizionale modo di siringa con ago. Il Confort-in, cosi il nome del dispositivo, è nato in Corea, ma è stato perfezionato in un’azienda catanese, Gamatech, leader in Europa per la commercializzazione di questo dispositivo.

Covid-19, sarà possibile effettuare il vaccino con una siringa senza ago

L’assenza di gas, la semplicità e la totale sicurezza rendono il dispositivo ideale per ogni tipo di infusione sottocutanea. Il dispositivo ha già ricevuto numerose richieste anche in altre città e regioni. Una siringa sterile e monouso in grado di iniettare la dose di vaccino attraverso un microforo, che proietta il farmaco nel corpo in 100 millesecondi. Oltre a questi vantaggi, la sicurezza e la velocità, un ulteriore vantaggio: l’immediata dispersione del vaccino che si distribuisce in milioni di Droplet, per un maggiore assorbimento.

L’azienda produttrice ha inoltre affermato che anche se i costi di produzione siano leggermente maggiori, ci sono dei risparmi evidenti in termini di tempo e personale. Nessun rischio di risarcimenti per punzioni accidentali e costi aggiuntivi derivanti dallo smaltimento di “taglienti e pungenti”.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente domani mattina nell’Hub Fiera di Messina dal commissario per l’emergenza Covid Alberto Firenze, dal direttore generale facente funzioni Asp Messina Dino Alagna e da Arturo Maravigna, responsabile dell’azienda Gamastech, che ha fornito il dispositivo del quale è esclusivista per l’Europa.

Ph. Credit: Gamatech