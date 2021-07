Una nuova ricerca condotta negli Stati Uniti suggerisce che, oltre a dare energia, il caffè può fornire una certa protezione contro il Covid-19. Un nuovo studio della Northwestern University di Chicago, negli Stati Uniti, ha esaminato il ruolo di diversi alimenti nella suscettibilità all’infezione da Covid-19.

Se da un lato consumare verdura ed essere stati allattati può ridurre il rischio di contrarre il nuovo coronavirus, dall’altro le carni lavorate possono aumentarlo. Tuttavia, altri alimenti studiati – tra cui frutta, tè e carne rossa – non sembrano avere alcun impatto, come rivela l’articolo pubblicato sulla rivista Nutrients. “Sappiamo che il Covid è una malattia infettiva, simile alla polmonite o ad altri tipi di infezioni respiratorie. Sappiamo che l’immunità gioca un ruolo importante nella nostra capacità di combattere alcune di queste malattie infettive“, ha affermato Marilyn Cornelis, co-autrice dello studio e professore associato di medicina preventiva presso la Northwestern University School of Medicine. “Ero interessato a vedere in che modo la nutrizione potrebbe svolgere un ruolo perché sappiamo che la nutrizione ha un impatto sull’immunità“, ha aggiunto.

Lo studio

Lo studio condotto da Cornelis si è concentrato sui problemi di salute individuali in termini di infezione da Covid-19, compreso l’impatto di condizioni come il diabete. I ricercatori hanno quindi utilizzato i dati della UK Biobank per analizzare la relazione tra i comportamenti alimentari dal 2006 al 2010 e le infezioni da Covid-19 tra marzo e novembre 2020 nelle stesse persone e concentrandosi sugli alimenti che colpiscono il sistema immunitario, secondo studi precedenti.

I risultati, che dimostrano che l’alimentazione svolge un ruolo nella protezione contro il virus, si sono basati su circa 38.000 partecipanti che erano stati testati per SARS-CoV-2 e di cui circa il 17% è risultato positivo. Secondo i risultati, il consumo di una o più tazze di caffè al giorno è associato a una diminuzione del 10% del rischio di contrarre il covid-19, rispetto al consumo di meno di una tazza al giorno.

La probabilità di contrarre l’infezione diminuisce anche del 10% se si è stati allattati al seno nei primi anni di vita e anche il consumo di almeno due terzi di una porzione giornaliera di verdure cotte o crude (escluse le patate) riduce il rischio.

D’altra parte, chi mangia quotidianamente carne lavorata – pensiamo a hot dog e salsicce – ha un rischio maggiore di contrarre la malattia. Sebbene lo studio non dimostri una relazione causa-effetto diretta, questi fattori dietetici sembrano avere un’influenza sulla nostra immunità. Ma il motivo per cui il caffè sembra svolgere un ruolo protettivo maggiore rispetto al tè, ad esempio, non è ancora chiaro.

Potrebbe essere la più grande quantità di caffeina, così come altri costituenti che rendono unico il caffè, suggerisce Cornelis. Mentre il tè è spesso ricco di flavonoidi, il caffè ha più polifenoli, in particolare l’acido clorogenico, che è già stato implicato nella protezione da altre malattie non correlate al Covid-19. “Queste sono solo ipotesi, ma poiché il Covid-19 è così nuovo, sono necessarie ulteriori ricerche“, ha affermato il coautore.

Consumare molta verdura, oltre a far bene alla salute generale, sembra ridurre il rischio di contrarre il coronavirus, anche se non è noto se verdure specifiche facciano una differenza maggiore.