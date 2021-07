Come può una nuova azienda tecnologica emergere quando gli attori dominanti dispongono di enormi budget, di migliaia di dipendenti e di un’esperienza decennale nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti? Questa è la sfida di Nothing, che con il suo primo prodotto, un paio di autentici auricolari wireless, compie un passo in avanti verso un tipo semplificato di tecnologia, progettato per distinguersi da colossi del calibro di Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds e la loro miriade di cloni.

Gli auricolari wireless di Nothing uniscono design elegante e alta tecnologia

Il design sembra essere molto importante per Nothing, che aveva già pubblicato sul blog aziendale diversi post dedicati alla sua filosofia e alla sua linea di lavoro prima ancora di annunciare il lancio del prodotto. Gli auricolari Ear 1 sono dotati di cancellazione attiva del rumore, controlli touch, una custodia di ricarica wireless e un design trasparente particolarmente accattivante; secondo Nothing, i nuovi auricolari compariranno sul mercato statunitense a metà agosto. Come la maggior parte degli auricolari senza fili, anche questo modello rimane saldamente in posizione grazie a dei piccoli magneti, che l’azienda ha scelto di rendere visibili. Questa fase della produzione ha creato a Nothing diversi grattacapi a causa della difficoltà nel reperire i magneti e una colla che fosse invisibile, o almeno esteticamente gradevole.

L’aspetto di questi piccoli auricolari rivela una grandissima attenzione ai dettagli. Sia il breve testo che appare sul display, sia l’app associata sembrano rendere omaggio a una tecnologia di stile rétro che ricorda moltissimo i mitici Game Boy con scocca trasparente dei primi anni ’90 o i computer all-in-one eMac della Apple dei primi anni 2000. A una prima analisi, la qualità del suono sembra soddisfacente; il suono è generalmente chiaro, ma sembra propendere verso le frequenze medie piuttosto che gli alti e i bassi, anche se è possibile regolare l’equalizzatore per aumentare entrambi i livelli.