Voglia di fare shopping senza spendere troppo? Nessun problema, Amazon viene in soccorso. Appena lanciate una marea di offerte speciali su migliaia di prodotti. I device tecnologici sono in prima linea. Scopriamo insieme quali sono le migliori promozioni.

Se non volete perdervi neanche un’offerta Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le promozioni più convenienti e una miriade di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: prodotti hi-tech pazzeschi in super offerta

Apple Watch SE , smartwatch con cassa in alluminio grigio siderale da 40 mm e cinturino sport nero, display touch OLED, monitoraggio dell’attività fisica, monitoraggio della frequenza cardiaca, performante processore S5, impermeabile fino a 50 metri. In promozione a soli 279,99 euro , invece di 309,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartwatch con cassa in alluminio grigio siderale da 40 mm e cinturino sport nero, display touch OLED, monitoraggio dell’attività fisica, monitoraggio della frequenza cardiaca, performante processore S5, impermeabile fino a 50 metri. In promozione a soli , invece di 309,00 euro. – HOMSCAM cuffie Bluetooth 5.0 senza fili , configurazione in-ear, custodia di ricarica portatile, elevato qualità audio, fino a 35 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica portatile. In promozione nella colorazione nera a 19,99 euro , invece di 33,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, configurazione in-ear, custodia di ricarica portatile, elevato qualità audio, fino a 35 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica portatile. In promozione nella colorazione nera a , invece di 33,99 euro. – Neewer, luce LED anulare 18 pollici con controlli touch via display LCD , completo di kit con accessori. In promozione lampo a soli 98,60 euro , invece di 139,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, completo di kit con accessori. In promozione lampo a soli , invece di 139,99 euro. – Oppo A53, smartphone con display LCD HD+ da 6.5 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria RAM da 4 GB, memoria interna da 64 GB espandibile, funzione di ricarica rapida, Dual SIM, versione italiana. Colorazione Mint Cream in offerta a 139,99 euro, invece di 179,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Apple.com