Vitamine e minerali sono la base della nostra salute e una possibile carenza può portare a diversi disturbi. Molto spesso non riusciamo ad assumere la quantità richiesta dal nostro fabbisogno attraverso la sola alimentazione. Proprio per questo numerosi nutrizionisti raccomandano di assumere una capsula ogni giorno.

Sappiamo che se assunte in modo sbagliato possono essere dannosi. Il desiderio di mantenerci in salute ha spinto l’industria di queste vitamine e integratori ad avere una crescita esponenziale da 150 miliardi di dollari. Scopriamo insieme quali sono i molteplici benefici che si presentano se assumiamo vitamine ogni giorno.

Colmare lacune nutrizionali

Se non seguiamo una dieta perfetta dal punto di vista nutrizionale, un multivitaminico può colmare le lacune che potrebbero presentarsi. L’assunzione aggiuntiva di vitamine e minerali garantisce un adeguato apporto di importanti micronutrienti. Per questo, milioni di persone già assumono quotidianamente dei micronutrienti supplementari.

2. Migliora la nostra immunità

Se assumiamo multivitaminici con presenza di vitamine C e D possiamo supportare il nostro sistema immunitario. Sappiamo che avere carenza di vitamina D può esporci ad una suscettibilità alle infezioni. Proprio in questo periodo cosi delicato assumere vitamina D è fondamentale per prevenire la malattia. La vitamina C invece è un ottimo antiossidante, quindi assumerla fa piuttosto bene.

3. Un falso senso di sicurezza

Potremmo cancellare gli effetti degli integratori se l’assumiamo bevendo bibite gassate e snack zuccherati. Ovviamente gli integratori non sono un sostitutivo salutare di una dieta equilibrata. Possono essere una distrazione dalle pratiche di stile di vita sano che conferiscono benefici molto maggiori.

4. Potrebbe farci ammalare

Se la vitamina che assumiamo ogni giorno ha alte dosi di alcuni nutrienti, potrebbero esserci dei problemi. La maggior parte delle vitamine sono idrosolubili, il che significa che non possono accumularsi nel corpo perché l’eccesso viene eliminato dall’urina. Ma le vitamine liposolubili, tra cui A, D, E e K, possono accumularsi nel corpo e possono essere pericolose ad alti livelli, in particolare A ed E.

5. Non è qualcosa di magico

La scienza è ancora molto indietro quando si tratta di assumere multivitaminici per proteggerci da malattie gravi. Degli studi precedenti hanno suggerito che l’assunzione di multivitaminici non riduce il rischio di malattie cardiache, cancro, declino cognitivo o morte prematura. Gli esperti consigliano di cercare di assumere le vitamine di cui abbiamo bisogno attraverso il cibo.

