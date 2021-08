Windows 11, è ora possibile scaricare la prima beta pubblica del software

Microsoft ha presentato Windows 11 poche settimane fa, rilasciando subito una prima versione di prova esclusivamente per gli sviluppatori. Chiunque fosse interessato a testare le funzionalità del nuovo sistema operativo potrebbe provare il nuovo sistema operativo diventando un “Insider”. Tuttavia, questa versione non è esente da bug e problemi tecnici, motivo per cui è sconsigliata ai normali utenti. E proprio per questo, è stata ufficialmente rilasciata la prima beta “pubblica” di Windows 11, che la maggior parte delle persone vorrebbe provare. Scopriamo di più a riguardo.

La beta pubblica di Windows 11

Il nuovo software verrà lanciato completamente entro la fine dell’anno, quindi non manca molto. Il Beta Channel fornirà “build più stabilizzati di Windows 11” rispetto al Dev Channel, la beta per sviluppatori. Ma sono ancora versioni beta. Le cose possono andare storte anche su una versione beta stabile, quindi dovresti procedere con cautela e mantenere al sicuro i tuoi dati, specialmente quelli di particolare importanza.

Se utilizzi ancora la versione stabile di Windows 10, dovresti iscriverti al programma Windows Insider per iniziare. Una volta fatto, vai su Impostazioni, Aggiornamento e sicurezza, quindi Programma Windows Insider, dove dovrai cercare il Canale Beta. Successivamente, dovresti essere in grado di installare la versione beta pubblica sul tuo computer.

C’è un avvertimento, tuttavia. Potresti aver sentito parlare dell’enorme controversia sui requisiti hardware del sistema operativo in arrivo a breve. Non tutti i dispositivi Windows 10 possono ottenere l’aggiornamento a Windows 11. Prima di installare la versione beta, dovrai utilizzare l’app PC Health Check di Microsoft per vedere se il tuo computer supporta il nuovo software. Dovrai anche assicurarti che TPM sia impostato di conseguenza nel BIOS se ricevi messaggi di errore. L’hardware potrebbe supportare Windows 11, ma l’impostazione TPM è fondamentale affinché l’app convalidi l’installazione.