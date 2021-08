L’idea che gli alieni possano visitare la Terra non è estranea all’immaginario collettivo. E la fantascienza non ha smesso di esplorare una tale possibilità per decenni. Tuttavia, se si fosse concretizzata questa visita, come potremmo capire quali intenzioni hanno gli alieni con noi umani?

Per esplorare uno scenario del genere, il famoso fisico Abraham ‘Avi’ Loeb ha sviluppato un documento che ha pubblicato sul portale Scientific American. In questo, l’esperto cita gli scenari che considera più possibili quando incontra l’umanità e altre civiltà aliene.

L’intelligenza artificiale potrebbe essere la chiave per comprendere le intenzioni degli alieni

Dal punto di vista di Loeb, il primo dettaglio da chiarire è che la vita aliena con cui entriamo in contatto molto probabilmente non è biologica. A causa di quanto possono essere lunghi i viaggi nello spazio – anche alla velocità della luce – la sua proposta è che le forme biologiche non siano progettate per essere così longeve. Se mai troveremo tracce di alieni, quindi, “sarà probabilmente sotto forma di tecnologia, non di biologia“, ha scritto.

Di conseguenza, Loeb commenta che gli alieni potrebbero aver sviluppato l’intelligenza artificiale per distribuirla nello spazio nelle attività di esplorazione. Da qui la prima ipotesi su quali potrebbero essere le intenzioni degli alieni se venissimo in contatto con loro.

Tuttavia, prima di poter emettere un verdetto finale su ciò che gli alieni potrebbero volere, è importante tenere a mente altri fattori rilevanti.

Codice di condotta alieno

Secondo Loeb, è improbabile che l’intelligenza artificiale aliena abbia un codice di condotta morale che si allinea con qualsiasi approccio umano. Quel che potrebbe rivelarsi possibile è che gli alieni abbiano delle linee guida che consentano ai loro sistemi tecnologici di muoversi nella galassia e interagire con essa in modo autonomo.

È proprio per questo che Loeb tira fuori un concetto ben noto tra gli umani, la selezione naturale di Charles Darwin. Sulla Terra, gli esseri più adattati prosperano mentre altri soccombono alla natura. Per il fisico è del tutto possibile che una situazione si verifichi allo stesso modo nello spazio, ma tra intelligenze artificiali. In altre parole, i programmi progettati per viaggiare nella galassia e prosperare saranno quelli che avranno successo e saranno in grado di colonizzarla.

Ora, dal punto di vista alieno, è molto probabile che gran parte di quel processo sia già avvenuto, dal momento che la maggior parte delle stelle e delle formazioni nell’universo conosciuto sono più antiche della Terra – e in particolare, della vita umana. Pertanto, esiste la possibilità che le IA aliene abbiano già raggiunto il nostro sistema solare e si siano posizionate nei punti di osservazione.

Alieni: amici o nemici?

Alla fine, Loeb commenta che le nostre prime interazioni con gli alieni sono molto probabilmente fuorvianti o complicate. Tanto da confrontare un possibile scenario futuro con la nota storia del cavallo di Troia.

Pertanto, dovremmo prima studiare il comportamento delle sonde extraterrestri per scoprire che tipo di dati stanno cercando. In secondo luogo, dobbiamo esaminare come rispondono alle nostre azioni. E senza altra opzione, dovremmo attirare la loro attenzione in un modo tale da favorire i nostri interessi.

Come comunicare con gli alieni?

La comunicazione potrebbe seguire lo stesso procedimento seguito per conoscere le intenzioni degli alieni, cioè con l’intelligenza artificiale. Molto probabilmente, i nostri media mainstream non ci permetteranno di stabilire un vero contatto. Pertanto, per Loeb, è fondamentale perseguire costantemente lo sviluppo tecnologico, poiché potrebbe essere solo il ponte tra noi e altre civiltà più avanzate.

Essendo la specie più intelligente sulla Terra, il destino umano è stato sotto il nostro controllo – almeno fino ad ora. Questo potrebbe non essere vero dopo il nostro incontro con i sistemi di intelligenza artificiale alieni. Pertanto, “la maturità tecnologica assume un senso di urgenza per la sopravvivenza darwiniana nella competizione globale delle civiltà della Via Lattea”, ha concluso Loeb.