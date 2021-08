Xiaomi non è solamente smartphone, e prodotti legati alla smart home, è anche una delle aziende più rinomate nella produzione di cuffiette true wireless, dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. La linea Airdots ha conquistato nel tempo milioni di utenti, oggi vi parliamo dell’ultimo modello, le Xiaomi Redmi Airdots 3, in vendita su lightinthebox a soli 36 euro.

Disponibili in varie colorazioni (nero, blu e rosa), il case è realizzato completamente in plastica opaca, la quale non si sporca facilmente, dalle linee sinuose e molto morbide. Le dimensioni sono leggermente maggiorate rispetto al passato, sopratutto in altezza, di conseguenza potrebbero rendere la vita leggermente più complicata nel trasporto nella tasca dei pantaloni. Il peso è ridotto, i materiali sono di ottima qualità, a prima vista potrebbero apparire come un prodotto di fascia superiore.

Il sistema di apertura è classico, qui troviamo più scricchiolii del previsto, non sembra essere troppo resistente o stabile. L’interno riprende interamente il colore originario (compresi gli auricolari), l’aggancio magnetico è saldo e non ingombrante. Sul case troviamo un ingresso USB type-C nella parte posteriore, un pulsante fisico all’interno, ed un LED di stato anteriore.

Gli auricolari sono in-ear, non sono troppo invasivi, si agganciano facilmente all’orecchio in maniera abbastanza salda (sebbene non siano adatti per lo sport). Le dimensioni sono state maggiorate, in termini di lunghezza generale e di spessore; il cambiamento, nel nostro caso, ha facilitato il posizionamento, tuttavia potrebbero risultare scomodi per chi ha le orecchie particolarmente piccole.

La parte superiore della cuffietta è totalmente lucida, tanto bella alla vista quanto scomoda, poiché si sporca troppo facilmente e sarete costretti a pulirla continuamente. Il sistema di controllo è legato ad un’area di sensibilità, soluzione non apprezzata, sebbene i comandi non siano troppi, data la complessità di trovare la giusta area, sopratutto se utilizzate in mobilità. L’input viene recepito molto bene, senza ritardi o lag particolari (con un doppio tocco è possibile accedere all’assistente vocale dello smartphone). Bocciata la varietà, si sente davvero l’assenza delle funzioni singolo tocco, tra cui alzare/abbassare il volume o cambiare traccia; al contrario è presente la pausa automatica, una volta rimosso l’auricolare la riproduzione si interromperà senza il vostro intervento.

Le Xiaomi Redmi Airdots 3 presentano certificazione IPX4, per la resistenza agli schizzi d’acqua e al sudore, non possono essere immerse. A differenza di altri modelli, anche più costosi, in questo caso sarà possibile utilizzare indistintamente un solo auricolare. La connettività è garantita dal bluetooth 5.2, il range di connessione si aggira attorno ai 10 metri, l’abbinamento è istantaneo, una volta rimosse dal case.

Qualità audio, microfoni e batteria

Le Xiaomi Redmi Airdots 3 propongono una resa complessivamente sufficiente, con dettagli e nitidezza di fascia superiore rispetto al prezzo di listino. L’attenzione è posta maggiormente sulle frequenze medio/alte, a discapito dei bassi (praticamente inesistenti). Un simile focus favorisce chiaramente la voce del cantante del brano che state ascoltando, mentre la musica vera e propria passerà quasi in secondo piano. La riproduzione di video su YouTube non ha mostrato noiose asincronie, discorso differente per il gaming, molto spesso abbiamo notato un ritardo nell’effetto sonoro.

I microfoni funzionano discretamente, se vi troverete in un’area particolarmente rumorosa, cattureranno anche l’ambiente, ma nel complesso la voce non è apparsa troppo metallica ed abbastanza dettagliata. Il volume massimo è sufficiente per qualsiasi luogo in cui le utilizzerete, l’isolamento passivo è quasi inesistente.

L’autonomia è garantita da una batteria nel case da 600mAh, in grado di ricaricare le cuffiette ben 4 volte, portando l’utilizzo totale a 28 ore complessive (la singola carica dell’auricolare si aggira attorno alle 7 ore). Una durata più che in linea con le aspettative, migliorata rispetto alla generazione precedente, in quanto si attestava sulle 4 ore.

Xiaomi Redmi Airdots 3: conclusioni

In conclusione le Xiaomi Redmi AirDots 3 sono delle ottime cuffiette true wireless per autonomia, ergonomia e rapporto qualità/prezzo. Esteticamente appaiono davvero di livello superiore, meno in termini di resa audio e sistema di controllo, ancora da rivedere e migliorare per riuscire a soddisfare le esigenze degli utenti.

L’acquisto può essere completato su Lightinthebox, al prezzo finale di soli 37,37 euro, con possibilità di ricevere uno sconto extra del 10% con l’inserimento del codice KOL3C. I dettagli li trovate qui.