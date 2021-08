Le migliori applicazioni per organizzare la tua vita al meglio

Google Calendar è stato per molti un grande aiuto per cercare di organizzare al meglio la propria vita, segnando i vari impegni, eventi da svolgere ecc. E’ necessario però fare un ulteriore passo in avanti. Forse ti stai preparando a tornare in ufficio, forse ti stai riadattando ad avere di nuovo dei veri piani sociali, o vuoi semplicemente organizzare al meglio la tua vita. Vedremo di seguito alcune valide applicazioni scaricabili sia su Android sia su iOS che consentono di organizzare al meglio la propria vita. Sono tutte gratis, con alcune che hanno una versione premium che aggiunge feature extra.

Le migliori applicazioni di produttività

Meetup. I software che ti aiutano a gestire e rinvigorire la tua vita sociale sono meno comuni. Meetup è uno dei più grandi e offre così tanta scelta quando si tratta di trovare cose da fare. Questo grado di scelta è davvero ciò che rende questa app così eccezionale, sia che tu cerchi giochi da tavolo, film, yoga o piante da giardino, probabilmente sarai in grado di trovare un gruppo vicino a te, a seconda della tua posizione, ovviamente. Una volta che sei interessato, Meetup utilizza un calendario per tenere traccia degli eventi che ti interessano e fornire notifiche per dirti cosa hai in programma. E c’è anche la messaggistica in modo da poter porre domande prima di partecipare.

Bimble. Se non sei un fan di TripAdvisor, prova Bimble. Sebbene ci sia sicuramente un focus sulle principali città, fa un ottimo lavoro nel trovare gemme nascoste per soddisfare i tuoi gusti. I “Bimbles” titolari sono elenchi composti da luoghi che si adattano a un determinato tema, che si tratti di cene all’aperto nel centro di Londra, ristoranti vegani a Edimburgo o musei a Manchester. E’ l’ideale quindi per organizzare viaggi e pianificare al meglio le varie giornate.

FamilyWall. Mantenersi organizzati va bene, ma ciò diventa più complesso. se hai un’intera famiglia a casa. FamilyWall è un’app che mira a organizzare digitalmente la tua vita domestica. Offre programmi, pianificatori di pasti, posizioni personalizzate, gallerie fotografiche, messaggistica, elenchi, profili dei membri della famiglia e altro ancora come modi per ottenere una struttura familiare.