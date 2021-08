La combustione di una meteora in transito sopra la Turchia ha provocato la fuoriuscita di una sostanza di color verde acceso e una fragorosa esplosione. L’evento ha scioccato gli spettatori, molti dei quali hanno ipotizzato che si potesse trattare di un satellite in caduta o di un UFO fuori controllo. Tuttavia, la spiegazione del dr. Hasan Ali Dal, sicuramente molto meno entusiastica, ha tranquillizzato tutti; secondo il professor Ali Dal, docente di astrofisica, lo scoppio della meteora potrebbe essere legato a un fenomeno chiamato fireball (palla di fuoco). Questo consiste nella repentina combustione del corpo celeste al suo ingresso nell’atmosfera.

Lo scoppio di una meteora evoca gli UFO

Le rocce spaziali spesso si disintegrano prima di raggiungere la Terra, ma se si schiantano su di essa sono classificate come meteoriti. A volte il processo di disintegrazione può assumere le sembianze di un’esplosione. Il professor Ali Dal spiega che di solito la meteora brucia nello strato più alto dell’atmosfera, precisando che questo evento dovrebbe essere considerato come una versione più specifica del fenomeno conosciuto come stella cadente e spesso osservato durante le piogge di meteoriti.

Lo sciame meteorico delle Perseidi, che avviene ogni anno a luglio e agosto, mostra fino a 50 meteore all’ora che sfrecciano nel cielo a 214000 km/h, la maggior parte delle quali non raggiunge mai la Terra. La pioggia si verifica quando la Terra si incrocia con i detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle. È probabile che il bagliore dall’aspetto alieno che circonda l’oggetto in transito su Izmir sia dovuto alla quantità di nichel presente nella roccia: sebbene il 90% circa delle meteore sia privo di metallo, ma alcune di esse sono composte interamente o parzialmente da ferro e nichel.

L’avvistamento è avvenuto proprio mentre la regione della Turchia combatte contro centinaia di feroci incendi boschivi. Migliaia di persone sono in fuga, le località sono state evacuate e il fenomeno ha provocato centinaia di feriti e almeno sei vittime.