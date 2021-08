Siete alla ricerca di una nuova tariffa telefonica super conveniente? La nuova proposta di Kena Mobile, forse, fa al caso vostro. L’operatore virtuale di TIM ha appena lanciato una nuova offerta che comprende tutto l’essenziale ad un prezzo inferiore ai 10 euro mensili. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Kena Mobile è noto per le sue promozioni convenienti e ricche di contenuti. La nuova tariffa lanciata si chiama Kena 7,99 Flash ed è rivolta a coloro che vogliono passare all’operatore da Iliad e PosteMobile. Come già accennato, il contenuto del pacchetto è da far invidia. Ecco tutti i dettagli.

Kena Mobile 7,99 Flash: tutti i contenuti della nuova tariffa

Kena 7,99 Flash è la nuova tariffa di Kena Mobile attivabile a tempo indeterminato. Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel prezzo, tutti i servizi essenziali come hotspot personale.

Come già anticipato, la tariffa può essere attivata solo da coloro che passano all’operatore da Iliad e PosteMobile. Non sono previsti costi di attivazione e di SIM. L’attivazione può essere effettuata online, tramite servizio clienti Kena Mobile, tramite app o presso un qualsiasi cento autorizzato su territorio nazionale. Al momento non è stata comunicata una data di fine promozione. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Kenamobile.it