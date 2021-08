Amazon continua a far sognare gli utenti. Nuovi prodotti sono appena stati messi in forte sconto. Come al solito, l’e-commerce ha proposte per tutti i gusti. Per quanto riguarda il mondo della tecnologia, le offerte sono davvero succose. Andiamo a scoprirne alcune tra le migliori.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una marea di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencare sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: i migliori sconti tecnologici del giorno

Samsung Galaxy S21 5G , smartphone con display Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici, 4 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB, memoria RAM da 8 GB, Dual Sim + eSIM, caricatore incluso, versione italiana. Colorazione grigia in promozione a 825,00 euro , invece di 879,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici, 4 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB, memoria RAM da 8 GB, Dual Sim + eSIM, caricatore incluso, versione italiana. Colorazione grigia in promozione a , invece di 879,00 euro. – Apple AirPods Pro , auricolari in-ear con funzione di cancellazione attiva del rumore, audio spaziale, modalità trasparenza, custodia di ricarica wireless, performante chip H1, funzione “Ehi Siri”, oltre 24 ore di autonomia. In promozione a 189,90 euro , invece di 279,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, auricolari in-ear con funzione di cancellazione attiva del rumore, audio spaziale, modalità trasparenza, custodia di ricarica wireless, performante chip H1, funzione “Ehi Siri”, oltre 24 ore di autonomia. In promozione a , invece di 279,00 euro. – Vitafit, bilancia pesapersone digitale , alta precisione, tecnologia Step-on, capacità 5-180Kg, display LCD, design elegante, piattaforma in vetro temperato resistente. In offerta, applicando il coupon nella pagina del prodotto, a soli 16,99 euro , invece di 30,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, alta precisione, tecnologia Step-on, capacità 5-180Kg, display LCD, design elegante, piattaforma in vetro temperato resistente. In offerta, applicando il coupon nella pagina del prodotto, a soli , invece di 30,99 euro. – Asus Chromebook C223, notebook con display HD anti-glare da 11.6 pollici, processore Intel Celeron N3350, memoria RAM da 4 GB, eMMC da 32 GB, sistema operativo Chrome. Colorazione grigio in offerta lampo a soli 199,00 euro, invece di 269,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Samsung.com