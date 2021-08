Gigaset E720 non è un cordless come tutti gli altri, è un prodotto pensato principalmente per un pubblico anziano, e dotato di alcune funzioni che lo rendono unico nel proprio genere. In vendita ad un prezzo di listino di circa 105 euro, il prodotto può essere acquistato su Amazon o presso i più importanti rivenditori di elettronica.

Esteticamente ricorda tutti i dispositivi dell’azienda, in confezione sono presenti la base DECT ed il cordless; quest’ultimo è interamente realizzato in plastica, con un’elegante finitura argentata anteriore. Il suo essere prevalentemente opaco, permette di non trattenere troppo le impronte, né di sporcarsi facilmente; la qualità costruttiva è molto buona, non appare essere fragile o poco robusto. Le dimensioni sono di 173 x 55 x 27 millimetri, con un peso di 132 grammi, in linea con i dispositivi dello stesso tipo; il suo funzionamento è garantito da due pile AAA ricaricabili, incluse in confezione.

La base è sempre in plastica, ma in questo caso lucida (purtroppo trattiene molto la polvere); non presenta pulsanti o configurazioni particolari, inferiormente trova posto la RJ45 da collegare alla presa a muro per la linea telefonica, nonché il connettore per l’alimentazione. Le sue dimensioni sono complessivamente accettabili, parliamo difatti di 49 x 88 x 104 millimetri, con un peso di 72 grammi.

Cordless e funzioni

Il Gigaset E720 presenta un display a colori (ovviamente non touchscreen), da 2,2 pollici (44 x 35 millimetri), con risoluzione 176 x 220 pixel; la qualità è discreta, non al livello di uno smartphone, ma non ce lo aspettavamo nemmeno. Sul suddetto si possono visualizzare le ultime 20 chiamate perse (con data e ora), oltre a mantenere una sorta di always-on-display con visualizzazione della data e dell’ora attuale. I caratteri sono appositamente di grandi dimensioni, pensati proprio per la popolazione più anziana.

Appena sotto si trova un’ampia tastiera retroilluminata con pulsanti assegnati a funzioni importanti, adatte e consigliate per la popolazione più anziana. Da non sottovalutare i pulsanti di chiamata rapida superiori (individuati dalla denominazione A/B/C/D), la regolazione diretta del volume ed i relativi tasti per avviare/interrompere la chiamata. Il feed tattile è sufficiente, la dimensione è corretta, difficilmente si premeranno inavvertitamente.

Il prodotto non supporta linee o chiamate multiple, la connessione è analogica solo ed esclusivamente ad un singolo numero telefonico. L’autonomia, lontano dalla base, è di circa 300 ore per lo standby, fino a 14 ore di conversazione, più che sufficienti per un utilizzo standard (poi basta riposizionarlo sulla base per proseguire).

Le funzioni più importanti garantite toccano la riselezione automatica del numero, la funzione allarme, funzione SOS, blacklist (si possono aggiungere fino a 15 numeri), blocco delle chiamate da numeri privati (o anonimi), modalità notturna automatica, calendario, segnalazione ottica delle chiamate e segreteria telefonica.

Le suonerie impostabili sono ben 18, il cordless integra anche il vivavoce, in questo modo sarà possibile avviare conversazioni senza portarlo all’orecchio (non tramite la base). Il microfono funziona bene, la voce è dettagliata, nitida e precisa; non è stata segnalata essere meccanica o dal volume non consono.

La capsula auricolare ha invece un volume elevatissimo (5 livelli differenti), perfettamente in linea con le necessità del pubblico di riferimento, il dettaglio e la nitidezza sono il linea con la fascia di prezzo di posizionamento. Sul lato del dispositivo è presente la cosiddetta modalità boost, la quale raddoppia il volume della singola chiamata, per poi tornare ai profili originari. Molto comoda la ‘tastiera parlante’, ogni qualvolta viene premuto un pulsante, lo speaker riporterà cosa è stato premuto; sempre rientrando nella porzione di utenti, da segnalare la possibilità di trasferire le chiamate ad auricolari ed apparecchi acustici, connessi tramite bluetooth 4.2.

Ultima, ma non per importanza, la denominazione eco DECT; al pari di tutti i telefoni cordless Gigaset, anche l’E720 è senza radiazioni in modalità standby, con regolazione automatica della potenza di trasmissione in chiamata, in relazione alla distanza tra base e ricevitore.

Gigaset E720: conclusioni

In conclusione Gigaset E720 è un cordless da consigliare assolutamente a tutte le persone anziane che vogliono un prodotto di ottima qualità, dalle prestazioni adeguate al prezzo di vendita, materiali più che resistenti, e tantissime funzioni accessorie con le quali potersi confrontare per i problemi quotidiani (da non trascurare il pulsante SOS). L’acquisto può essere effettuato tranquillamente su Amazon, come anche presso i principali rivenditori.