Le preoccupazioni per quanto riguarda il coronavirus sono tornate. Il nuovo aumento generale di casi di Covid-19 nel mondo sono un problema e stanno di fatto aprendo la strada per una nuova variante. Il virus ha tutte le possibilità per mutare nuovamente e dare vita a ceppi più pericolosi di quello Delta anche perché può usare quest’ultimo come punto di partenza.

Anche i paesi con un tasso di vaccinazione alto sono a rischio visto che il rischio è di ritrovarsi una nuova variante in grado di superare le difese offerte dai vaccini. Già l’attuale Delta è particolarmente brava in questione e come detto il virus può mutare da quest’ultima mantenendo le mutazioni più pericolose. Anche gli Stati Uniti sottolineano la paura di un possibile scenario.

Covid-19: una nuova variante

Le parole di Anthony Fauci, il famoso immunologo che sta supervisionando la lotta della pandemia proprio negli Stati Uniti: “Francamente, siamo molto fortunati che i vaccini che abbiamo ora facciano molto bene contro le varianti, in particolare contro le malattie gravi. Se ne arriva un altro che ha una capacità di trasmissione altrettanto elevata ma è anche molto più grave, allora potremmo davvero essere nei guai. Le persone che non vengono vaccinate pensano erroneamente che riguardi solo loro. Ma non lo è. Riguarda anche tutti gli altri.”

La pura più grande è che una nuova variante del coronavirus possa portare a casi più mortali del Covid-19 oltre che a semplici più contagi. Una variante del genere potrebbe in poco tempo far sparire tutti i risultati ottenuti finora.

ph. credit: EVIP