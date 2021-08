Pensando ad una linea temporale abbastanza lunga ogni social media ha implementato la funzionalità più in voca tra tutte: le storie. Ora sembra finalmente arrivato il. momento che anche TikTok faccia questo nuovo implemento. La nuova funzione, chiamata semplicemente “TikTok Sories” sembra funzionare come quelle che sono già funzionanti in altri social media come Snapchat e Instagram.

Le storie sono inserite in una barra laterale dove potremo vedere le storie pubblicate da altri utenti che seguiamo sul social media per 24 ore dopodiché si elimineranno. Sarà possibile interagire con le storie altrui e anche le persone potranno interagire con la nostra. Proprio come Instagram si potrà cliccare sull’immagine del profilo per caricare una storia.

TikTok, in arrivo la nuova funzionalità delle storie

il social media definiscono questa funzionalità come un nuovo modo per interagire con gli utenti e con i fan. Gli utenti potranno toccare il pulsante crea per creare una nuova storia compresa di didascalia, musica e testo. L’unica differenza da quelle di altri social potrebbe stare nel fatto che le storie devo essere dei video e non immagini statiche.

L’azienda ha dichiarato durante l’intervista che sta cercando di pensare sempre a qualche nuovo modo per arricchire l’esperienza di TikTok. Attualmente stanno sperimentando modi per offrire ai creatori formati aggiuntivi per dare vita alle loro idee creative per la comunità di TikTok. La società non ha ancora annunciato una data presunta per il lancio e non si ha alcun dettaglio su quanto effettivamente sta testando questa nuova funzione.

Tuttavia facendo una rapida ricerca sul web si è scoperto che alcuni utenti stanno già utilizzando questa funzionalità. Le storie sono un ottimo modo per ottenere gli utenti per interagire tra loro su un’app, offrire un nuovo posto per gli annunci e generalmente mantenere in movimento il ciclo di feedback di un’app di social media. Ovviamente queste funzionalità non vanno sempre bene e non hanno sempre successo. Basta pensare a Twitter che ha dovuto cancellare questa nuova funzione ad appena otto mesi dal lancio per una presunta apatia verso la funzione.

Ph. Credit: Twitter