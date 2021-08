Vitamina E, quali benefici possiede e dove possiamo trovarla?

Quando parliamo di vitamine in generale, tutti si soffermano principalmente sulla vitamina C, importante per il sistema immunitario, e sulla vitamina D, specialmente durante il periodo estivo per la protezione della pelle e non solo. Anche le altre però sono particolarmente importanti e ognuna ha proprie funzioni specifiche all’interno dell’organismo.

Un chiaro esempio è la vitamina E, un importante antiossidante, ovvero protegge il tessuto corporeo da sostanze che possono danneggiarlo, chiamate radicali liberi. Inoltre, aiuta a prevenire anche l’invecchiamento, ritardando i vari sintomi e mantenendo in salute il sistema immunitario. Ma in quali alimenti troviamo grandi quantità di questo micronutriente? Scopriamolo di seguito.

Gli alimenti che contengono molta vitamina E

La vitamina E è contenuta in una grande quantità di alimenti, specialmente frutta, anche secca, e verdura. Ecco i principali cibi dove è possibile trovare questo nutriente: